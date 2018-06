Em harmonia com grupo e torcida, Barbieri destaca atuação do Flamengo: "No caminho certo"

O Flamengo vive o seu melhor momento na temporada. Após uma bela vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, a equipe rubro-negra alcançou os 26 pontos e consolidou a liderança isolada do Campeonato Brasileiro durante a paralisação para a Copa do Mundo da Rússia. Com apenas uma rodada antes do Mundial, o Fla tem seis pontos a frente do vice-líder Atlético-MG.

Mauricio Barbieri comentou sobre a partida diante do Palmeiras, na quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque. Garantiu foco e entrega total no jogo, que será bem complicado e direto na briga pelo título do Brasileiro.

"O Palmeiras é um jogo complicado, difícil, vão buscar o resultado contra a gente. Faremos o melhor possível para buscar a vitória. A gente está ciente da parada, estamos com foco total no Palmeiras, mas vamos usar da melhor forma. Não é só para nós, é para todos. Quem conseguir aproveitar bem terá vantagem lá na frente. A ideia é ser ainda melhor do que antes", afirmou.

Perguntado sobre Vinícius Júnior, o treinador não confirmou a ida dele ao Real Madrid, disse que agora o foco é na partida contra a equipe paulista, e que após isso, tudo será resolvido entre as partes.

"Não, não foi a última partida dele pelo Flamengo. Tem o jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que pode ser que isso mude, mas é jogador do Flamengo ainda. O sentimento no vestiário foi de alegria. O papo foi de agradecimento, mas não em um tom de despedida, mas de quanto ele tem ajudado a gente. Conversamos para que ele ajude a gente na quarta ainda, depois o Flamengo vai tentar ver o que pode ser feito", explicou.

Barbieri também contou sobre os momentos vividos pelos centro-avantes Dourado e Vizeu. De saída para a Udinese, o reserva marcou nos seus últimos três jogos, todos vindos do banco.

"O Vizeu tem entrado em momentos nos quais o adversário está mais aberto, o Dourado vem ajudando, foi artilheiro do Brasileiro ano passado, é muito importante. O melhor disso é ter elenco qualificado. A gente espera que quem entrar ajude. [Dourado] é um jogador que ajudou e vem ajudando muito o Flamengo. Espero que possa ajudar a gente muito na quarta. Não sei se a palavra é lamentar, ele vai dar um passo na carreira, então a sensação é de felicidade pelo Vizeu", disse.