Diego Alves lamenta despedidas de Vinícius Júnior e Vizeu: ''Porta da casa sempre estará aberta''

Seis jogos sem tomar gol. Sim, estamos falando do Flamengo. Sendo mais específico, de Diego Alves, o camisa 1 do líder isolado do Campeonato Brasileiro, com 26 pontos - seis a mais que o vice-líder Atlético-MG.

Após a vitória por 2 a 0 sobre o Paraná, no Maracanã, o goleiro falou com os jornalistas presentes na zona mista do estádio. As perguntas eram focadas nas despedidas de Vinícius Jr. e Felipe Vizeu, que após a Copa do Mundo irão se transferir para Real Madrid e Udinese, respectivamente.

''Eles são da casa, conhecem bem o clube, foram criados aqui. Rola a emoção da despedida daqui do Maracanã, mas futebol é assim. Eu fui jovem para a Europa, sei como é. Espero que eles cheguem lá e possam desempenhar o futebol deles, pois têm um futuro brilhante e o nosso carinho.''

Diego Alves, com experiência na Europa, comentou sobre a adaptação dos atacantes. Disse que confia muito no talento dos dois e que terão futuros brilhantes pela frente, sempre com a porta do Flamengo aberta para, quem sabe um dia, recebe-los de volta.

''Tento ajudar, passar experiência, mas sempre falo para ele (Vinícius) que lá é um outro estilo de futebol. Vai ter que se adaptar, mas sem perder a alegria. Vai ser mais tático. Ele sabe escutar, é inteligente para isso. Vizeu também vai crescer, sempre pergunta como é que funciona jogar lá fora, por exemplo. Torcemos muito que eles tenham um futuro brilhante. A porta da casa sempre estará aberta para os dois.''

O Flamengo volta à campo na próxima quarta-feira, às 21h, no Allianz Parque, onde enfrenta o Palmeiras pela 12 rodada do Campeonato Brasileiro 2018.