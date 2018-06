Ayrton Lucas sobre resultados negativos do Fluminense: “Precisamos pensar no que estamos errando”

O Fluminense disputou as últimas quatro partidas longe do Rio de Janeiro e não obteve bons resultados. Foi um empate com o Grêmio e derrotas para Paraná, Flamengo e Atlético-MG. O lateral Ayrton Lucas concedeu entrevista na tarde desta segunda (11), antes do treino, e falou sobre essa sequência de jogos e o que deve ser feito pra melhorar.

“Estávamos em um momento muito bom. Tivemos uma sequência fora de casa muito difícil. Precisamos pensar no que estamos errando, não cometer esses erros. Temos um jogo muito importante em casa” disse o lateral.

Devido à parada para a Copa do Mundo, houve pouco tempo entre uma rodada e outra no Campeonato Brasileiro, o que fez com que alguns jogadores se lesionassem ou precisassem ser poupados. A próxima rodada será a última antes da Copa e Ayrton Lucas falou sobre a importância dessa pausa no campeonato.

“São muitos jogos seguidos e a gente acaba perdendo jogadores importantes por contusão. A gente sabe que quem entrava estava fazendo o seu trabalho. Mas essa sequência fora de casa nos incomodou bastante. O professor Abel já tinha falado que essa parada para a Copa pode servir bastante para a gente. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. Precisamos nos recuperar e levantar a cabeça”.

O lateral também analisou a última partida, na qual o Tricolor saiu derrotado pelo Atlético-MG, por 5 a 2. Ele reconheceu os erros da equipe e frisou que deveriam ter tido mais atenção em alguns lances.

“O Abel pediu para a gente ficar muito com o rebote, treinamos, mas acabamos levando azar. Um segundo de desatenção e acabamos levando os gols. O professor pede para a gente ter muita atenção”.

Ayrton Lucas voltou ao time titular após quase um mês fora, devido ao estiramento no músculo posterior da coxa sofrido na partida contra o Botafogo. Contrariando as previsões, voltou antes da parada para a Copa e falou sobre as suas características.

“Sou um lateral que ataco muito, mas a cada dia procuro melhorar defensivamente. Estou procurando evoluir para ajudar meus companheiros lá atrás também. Estou começando, consegui pegar uma boa sequência esse ano, buscando fazer meu trabalho” finalizou.

A próxima partida do Fluminense será nesta quarta (13), contra o Santos, no Maracanã, às 19h. Ocupando a 11ª posição com 14 pontos, o Tricolor contará com o apoio da torcida para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.