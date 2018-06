Coritiba sai na frente mas Juventude busca empate no Alfredo Jaconi

INCIDENCIAS: Partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, realizada no estádio Alfredo Jaconi

Juventude e Coritiba ficaram no empate em 1 a 1 no estádio Alfredo Jaconi, na noite desta segunda-feira (11). Em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, os visitantes saíram na frente, mas os donos da casa conseguiram o empate.

Na primeira etapa, o Coritiba comandou a posse de bola, tendo 55%. Apesar disso, quem teve o maior número de finalizações foi a equipe da casa, com cinco tentativas de abrir o placar contra duas dos visitantes.

A primeira etapa ficou marcada por um lance polêmico. Aos 13 minutos de bola rolando, Leandro Lima cobrou escanteio e Fred desviou de cabeça. Os jogadores do Juventude reclamaram que Yan Sasse teria tocado com a mão na bola, mas o jogo seguiu. Na sequência, Leandro Lima tentou a finalização da entrada da área e Vinicius Kiss também tocou com a mão na bola, mas a arbitragem não marcou nada.

O segundo tempo iniciou com a equipe visitante chegando ao ataque. Pablo recebeu de William Matheus na área e se esticou para finalizar, mandando para fora. Na sequência foi a vez dos donos da casa levarem perigo. Ricardo de Jesus aproveitou o erro de saída do adversário e deixou Guilherme Queiroz na cara do gol, mas ele perdeu a oportunidade.

O Juventude tentava pressionar, mas foi o Coritiba que abriu o placar. Simião lançou Guilherme Parede, que dominou e soltou a bomba contra o gol de Matheus Cavichioli, sem dar chances ao goleiro.

Atrás no placar, o Juventude continuou a pressionar, até alcançar o empate aos 42’ do segundo tempo. Thalisson Kelven fez falta em Douglas Kemer perto da entrada da área. Na cobrança, o zagueiro Fred mandou na gaveta, sem chances para o goleiro Wilson.

O resultado deixou o Juventude na 9ª colocação, com 15 pontos. Na próxima rodada a equipe enfrenta o Goiás, no estádio Serra Dourada, às 21h30 da quinta-feira (21). Já o Coritiba está na 4ª colocação, com 18 pontos. Na próxima rodada recebe o Figueirense, no Couto Pereira, no sábado (23), às 18h30.