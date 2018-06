Na ponta, Flamengo abre sua maior vantagem para vice-líder nos pontos corridos

Cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo registrou um novo recorde do clube na competição. Ao vencer o Paraná por 2 a 0, no Maracanã, o Rubro-Negro abriu seis pontos para seus concorrentes, o vice-líder Atlético-MG e o São Paulo, terceiro colocado, sua maior vantagem na ponta na história dos pontos corridos.

Em 2008, a equipe da Gávea também liderou no início do Brasileirão, e abriu cinco pontos para o Cruzeiro, no término da 9ª rodada, e para o Grêmio, no final da 11ª rodada. Ao todo, o Flamengo liderou a competição, na era dos pontos corridos, por 21 rodadas, igualando ao rival Botafogo.

Outro recorde do clube que o Rubro-Negro pode superar nesse Brasileirão é o de mais rodadas na liderança em um mesmo Campeonato Brasileiro, que também pertencia ao Flamengo de 2008. Com a liderança garantida na parada da Copa da Rússia, a equipe da Gávea completará 10 rodadas no topo da tabela.

Caso, ao término da 13ª rodada - onde a equipe enfrentará o São Paulo no Maracanã -, os comandados de Maurício Barbieri permaneçam na ponta da tabela, o Rubro-Negro ultrapassará essa marca, ficando 11 rodadas como líder da competição.