Arturo Vidal revela sonho de jogar no Flamengo e afirma que venceria Libertadores

Após sua reestruturação financeira, o Flamengo realmente virou o sonho de vários jogadores reconhecidos no futebol mundial. Casos de Neymar, Kaká, Podolski .. e Arturo Vidal. Em entrevista exclusiva concedida ao Canal Pilhado, do jornalista Thiago Asmar, o volante, que atualmente atua pelo poderoso Bayern de Munique, revelou sua vontade de um dia poder vestir rubro-negro.

"Eu estive no Maracanã na Copa de 2014, seria lindo estar lá com a torcida do Flamengo. Sim, eu gosto disso (calor da torcida). Espero poder jogar no Flamengo, seria um sonho."

O chileno, que possui amigos brasileiros - Rafinha, Douglas Costa e Renato Augusto - ainda afirmou que acompanha o futebol brasileiro, conhece algumas equipes e gosta muito do clima apresentado nos estádios.

"Conheço Flamengo, Corinthians, São Paulo.... Gosto do Flamengo, também porque joguei com o Renato Augusto. Ele sempre me falou do clube, da torcida. Seria lindo sentir essa energia."

Em tom de brincadeira, porém que pode animar muito a Nação, o volante mandou um recado à torcida rubro-negra, aos dirigentes e se colocou à disposição para uma possível contratação.

"Se quiserem, podem me contratar, estou aqui."

Aos 31 anos, Vidal tem contrato com o Bayern até junho de 2019.