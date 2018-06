Diretor do Flamengo, Carlos Noval confirma possibilidade de renovação com Guerrero

Google Plus

Em entrevista exclusiva concedida ao Globoesporte.com, o diretor executivo do Flamengo, Carlos Noval, confirmou que existe sim a possibilidade de uma renovação com o atacante Paolo Guerrero. O peruano foi pego por doping e teoricamente está suspenso dos gramados até janeiro de 2019, entretanto foi liberado para jogar a Copa do Mundo.

“Isso (renovação de Guerrero) está com o jurídico do Flamengo...Eles estão vendo o caso do efeito suspensivo, que foi feito para a Copa e se estende para o clube. O contrato foi reativado, ele estaria apto a jogar", disse.

Perguntado sobre uma possibilidade de extensão contratual - o contrato se encerra em agosto - o diretor confirmou uma possibilidade, mas mantém cautela. “Guerrero é um nome bem quisto no mundo inteiro. É um dos melhores centroavantes que tem no mercado. Lógico que gostaríamos de contar com ele, mas vai depender muito dessa parte jurídica, desse imbróglio todo", explicou.

O setor de ataque do Flamengo possivelmente terá problemas nas reposições após a paralisação do Mundial da Rússia, já que Felipe Vizeu e Vinícius Júnior já estão vendidos para Udinese e Real Madrid, respectivamente. A situação do primeiro já está definida, o adeus é certo. Enquanto a joia de 17 anos ainda tenta permanecer no clube carioca até o fim deste ano, porém o clube espanhol faz jogo duro e dificilmente ele permanecerá.