Jogo São Paulo x Vitória AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo entre São Paulo x Vitória ao vivo válido pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fique conosco e acompanhe minuto a minuto dessa partida!

“Tivemos uma boa atuação contra o Corinthians e é preciso continuar evoluindo. Nossa equipe se encaixou bem nos últimos jogos, em que não levamos gol, com colaboração de todos os setores, e a expectativa é boa para enfrentar o São Paulo. O objetivo é encerrar essa fase antes da Copa do Mundo na melhor colocação possível”, disse o lateral Jeferson.

Com isso, Mancini terá que apostar em uma dupla de zaga jovem, com Ramon e Bruno Bispo no time titular. O restante do time não deve ter grandes mudanças.

Emprestado ao São Paulo pelo Valencia, da Espanha, e repassado ao Vitória, o zagueiro Aderllan não poderá entrar em campo por causa do contrato. Kanu, outro pilar defensivo do time, recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e também passou desfalca a equipe.

Como Éder Militão está na mira do futebol europeu na janela de transferências, a posição pode se tornar um problema para o técnico uruguaio no futuro.

Por outro lado, o lateral direito Regis, contrato do São Bento após o campeonato estadual, teve o seu contrato suspenso nesta segunda-feira (11), por ‘motivos pessoais’. Em nota oficial, o clube não entrou em detalhes, mas deixou claro que se o jogador ainda está vinculado ao São Paulo.

São Paulo x Vitória ao vivo

Ele está em condições de atuar e depende de uma oportunidade com o técnico Diego Aguirre, principalmente depois das saídas de Marcos Guilherme e Valdívia que foi negociado com o futebol árabe.

A principal novidade do São Paulo no treino desta segunda-feira foi a presença do atacante Brenner. Liberado para trabalhar com a Seleção Brasileira na Granja Comary e depois, a pedidos do técnico Tite, na Inglaterra , o jogador voltou para São Paulo e já foi a campo.

Se manter a escrita de bons resultados, o time de Diego Aguirre já pode comemorar. Com 20 pontos, o clube briga pelas primeiras posições da classificação. Do outro lado, com 12, o vitória está a um ponto de escapar da zona de rebaixamento, pelo menos durante a parada para a Copa do Mundo.

Em 17 jogos o Vitória nunca venceu o São Paulo no Morumbi. São 15 vitórias para o clube paulista, além de dois empates. O primeiro jogo aconteceu em 1989, pelo Campeonato Brasileiro, e, na época, terminou 0 a 0.

Além disso, dependendo de outros resultados dessa rodada, ainda pode chegar mais perto da liderança do Flamengo. Por outro lado, o clube baiano carrega um tabu de 29 anos no futebol brasileiro.

O tricolor paulista depende apenas de si para cumprir o seu primeiro objetivo no ano. Se vencer o Vitória dentro do Morumbi nesta terça-feira, às 21h30, o time de Diego Aguirre se garante no G4 do Campeonato Brasileiro durante a parada para a Copa do Mundo.