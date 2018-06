América-MG enfrenta Chapecoense buscando tranquilidade antes da Copa

Google Plus

O América Mineiro recebe a Chapecoense, nessa quarta-feira (13), às 16h, no estádio Independência, em Minas Gerais, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes têm 13 pontos, e buscam a vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A partida será a última antes da parada para a Copa do Mundo.

Leandro Donizete de volta ao time

O Coelho, que vem de derrota fora de casa para o Grêmio, por 1 a 0, ocupa a 13ª posição na tabela. O time pôde contar com o retorno de Leandro Donizete aos treinos. O volante tinha sido poupado do último jogo, em Porto Alegre, devido ao desgaste físico.

Os laterais Giovanni e Aderlan, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, desfalcam a equipe americana. O goleiro João Ricardo, o zagueiro Lima e o atacante Luan não foram liberados pelo departamento médico e também são baixas para a partida.

Caso vença, o time mineiro pode colocar sete pontos de frente para o 17º colocado, neste momento, o Atlético-PR, que conquistou apenas nove pontos. Dependendo de outros resultados, pode terminar em oitavo na tabela, com 16 pontos.

Apodi de saída

No time catarinense, o lateral direito Apodi, um dos grandes nomes do elenco, não viajou para Belo Horizonte. O motivo da ausência seria por conta de uma possível transferência do jogador para o exterior na próxima janela.

O Verdão afirmou que existem sondagens pelo atleta, mas não revelou as equipes interessadas. No Brasil, o camisa 20 não pode mais atuar por nenhum outro clube, pois já realizou 11 partidas no campeonato representando a Chape.

Além de Apodi, o atacante Guilherme, com dores na panturrilha, o lateral Vinícius Freitas, que passará por exames para identificar um possível lesão no púbis, e o atacante Artur, suspenso, também estão fora do jogo.