Bahia x Corinthians AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

Fique ligado, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para você não perder nada deste confronto entre Bahia x Corinthians ao vivo. Fique conosco.

Já Osmar Loss seguirá somente com a alteração de Marquinhos Gabriel na equipe na formação 4-2-3-1 com: Walter; Sidcley, Pedro Henrique, Henrique, Mantuan; Gabriel, Maycon; Marquinhos Gabriel, Rodriguinho, Pedrinho, Roger.

Cláudio Prates deve relacionar o mesmo Bahia que empatou contra o Botafogo no último domingo em uma formação 4-4-2 com: Douglas; Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca, Léo; Gregore, Elton, Régis, Zé Rafael; Élber, Kayke.

Retrospecto entre Bahia e Corinthians: Nos últimos quatro jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians leva vantagem com duas vitórias, um empate e uma derrota. A vitória dos baianos é recente, ocorreu no Brasileirão do ano passado, quando superou o Corinthians por 2 a 0, na Fonte Nova.

(Foto: Daniel Augusto Júnior/Agência Corinthians)

Do lado alvinegro, Osmar Loss foi quem comandou o treinamento no qual teve a novidade de Marquinhos Gabriel na equipe titular.

(Foto: Divulgação/EC Bahia)

A equipe baiana iniciou a preparação para o confronto desta noite e treinou junto com o novo reforço, o atacante Gilberto, no CT Fazendão. Contudo o técnico interino, Cláudio Prates ainda não pode relacionar o reforço para a partida desta quarta-feira pois o jogador necessita de mais preparo para estar apto para atuar 90 minutos.

O Timão, por outro lado, sequer conseguiu balançar as redes no último jogo e ficou no 0 a 0 contra o Vitória, outra equipe original de Salvador.

Na última rodada, os donos da casa ficaram no empate contra o Botafogo, em um 3 a 3 cheio de reviravoltas no marcador.

O confronto desta noite é essencial para ambas as equipes terminarem esta fase do campeonato de forma positiva, visto que o Brasileirão só voltará após a Copa do Mundo, no final de julho.

Já o Corinthians, está na 9° posição com 16 pontos e sem vencer há três jogos, apenas um a menos do que os baianos, que não sabem o que é vitória há quatro rodadas.

Ambas as equipes não vivem bom momento neste ponto do campeonato, às vésperas da Copa do Mundo. O Bahia está na zona de rebaixamento, na 18° posição, com apenas nove pontos.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil. Hoje, você acompanha o jogo entre Bahia x Corinthians, ao vivo, lance a lance. O confronto está programado para começar às 21h45 desta quarta-feira (13), na Arena Fonte Nova, em Salvador.