Botafogo x Atlético-PR AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: Partida válida pela 12ª rodada co Campeonato Brasileiro 2018 entre Botafogo e Atlético-PR, às 21h, no Nilton Santos.

Bem-vindos leitores da VAVEL Brasil à mais uma transmissão entre Botafogo x Atlético-PR ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Nilton Santos, às 21h (de Brasília).

O trio de arbitragem conta com o árbitro Rodrigo Batista Raposo (DF) que estará auxiliado de Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Luciano Benevides de Sousa (DF).

Provável escalação Atlético-PR: Santos; Wanderson, Zé Ivaldo, Pavez (Thiago Heleno); Marcinho, Rossetto (Lucho), Camacho, Carleto; Raphael Veiga, Guilherme (Nikão ou Bergson) e Pablo.

Provável escalação Botafogo: Jefferson, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Igor Rabello e Moisés; Rodrigo Lindoso, Matheus Fernandes, Luiz Fernando e Leonardo Valencia; Rodrigo Pimpão e Kieza.

Último confronto entre as equipes no dia 11/11/2017.(Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

A última partida entre as equipes foi em novembro de 2017, na qual o Atlético-PR venceu o Botafogo por 1 a 0 no estádio Nilton Santos, palco da partida desta quarta-feira (13).

Lesionados: Paulo André.

Suspensos: Não tem.

Pendurados: Não tem.

Pelo lado do rubro-negro, eles não contaram com o apoio da torcida, já que não recorreram com recurso. Bergson falou com a imprensa sobre expectativa e objetivos: "Vamos fazer o nosso melhor para buscar um resultado positivo antes da parada. É uma oportunidade boa que temos para mudar a nossa situação. Estamos preparados e vamos fazer de tudo para conseguir um resultado positivo", afirmou.

Lesionados: Gatito Fernández, João Paulo, Carli (dúvida), Jean (dúvida), Marcos Vinícius e Yuri.

Suspensos: Aguirre.

Pendurados: Marcinho, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Pimpão, Gustavo e Luiz Fernando.

A semana do time carioca foi com treinos, e em última coletiva Kieza planejou como deve ser o jogo: "Vai ser um jogo difícil. As equipes que estão na parte de baixo da tabela vêm muito fechadas. Contra times fechados, você precisa se movimentar bastante. Precisamos fazer algo diferente e procurar mais jogadas para conseguir chegar ao gol adversário. Temos que criar um pouco mais em casa e arriscar num lance".

O Atlético-PR possui a situação mais crítica, pois está na zona de rebaixamento. Obteve apenas nove pontos na competição e conquistou duas vitórias, podendo se igualar ao número de vitórias com o Botafogo na próxima rodada.

Com 14 pontos, o Botafogo não possui um saldo tão bom no Brasileiro. Foram 11 rodadas e apenas três vitórias, que o faz ser 12º colocado na tabela.

Botafogo e Atlérico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (13), no Nilton Santos, às 21h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 12ª rodada da competição. Será a última rodada antes de iniciar a Copa do Mundo.