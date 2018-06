Após marcar em retorno aos gramados pelo Fluminense, Pedro garante: “Estou 100%”

Google Plus

O escolhido para a coletiva desta terça-feira (12) foi o atacante Pedro. Ao sair lesionado na partida contra o Grêmio, a expectativa era que ele voltasse apenas depois da pausa para a Copa do Mundo. Mas Pedro surpreendeu e voltou antes e se disse feliz por isso.

“Feliz com a volta antes do previsto. Queria agradecer ao departamento médico e a fisioterapia que me ajudaram a voltar rápido. Espero dar prosseguimento ao que venho fazendo pelo Fluminense. Voltei sem dores. Isso foi o mais importante” disse o atacante.

Foram duas rodadas fora do time, em jogos contra as equipes do Paraná e do Flamengo, nas quais o Fluminense saiu derrotado. O atacante falou como se sentiu sem poder ajudar os companheiros.

“Sempre entramos com o pensamento de vencer. Do lado de fora, estava sofrendo com meus companheiros. Quero sempre estar em campo. Infelizmente, vieram essas derrotas, mas não podemos nos abalar”.

Pedro destacou a importância de uma vitória no próximo jogo, contra o Santos, no Maracanã. Também falou do papel da torcida nessa recuperação.

“Agora precisamos desta vitória contra o Santos. Vamos trabalhar duro por este resultado. Precisamos fazer nosso papel dentro de casa. O apoio da torcida é fundamental para a gente conseguir a vitória. Esperamos contar com eles no Maracanã”.

Ele também fez questão de enaltecer o trabalho que a equipe vem fazendo, mesmo que não tenham obtido os resultados esperados. E que o time precisa estar concentrado sempre.

“O trabalho que estamos fazendo é bom. Não é porque perdemos que está tudo errado. Precisamos de muita concentração para brigar e subir na tabela. Estamos preparados” finalizou.

A partida contra o Santos, nesta quarta-feira (13), no Maracanã, às 19h, será a última antes da pausa para o Mundial. O Tricolor não vence há quatro rodadas e está na 11ª posição, com 14 pontos conquistados.