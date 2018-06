Internacional x Vasco AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Fique ligado, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para você não perder nada deste confronto entre Internacional X Vasco ao vivo. Fique conosco!

"É difícil jogar no Beira-Rio. O Inter vem de vitória fora de casa, a gente espera um jogo complicado. Está vindo da série B mas todos sabem da grandeza do clube. Temos que entrar muito ligados. Já mostramos, principalmente contra o Cruzeiro, que temos condições de conseguir bons resultados fora de casa."

Aclamado pela torcida, Yago Pikachu destaca uma partida difícil:

Giovanni Augusto é quem recebe a vaga de titular. E por último, Ricardo suspenso. E os pendurados, temos: Wangner e Wellington.

Além dos desfalques, o zagueiro Paulão tem impedimento contratual com o Internacional e o meia Wagner ainda sente dores muscalares.

Rildo ainda se recupera de uma cirurgia no ombro e o Paulinho que está com problemas físicos e pode perder seu último jogo pelo clube.

O desafio agora é outro, longe de casa e em outro Estado. Jorginho conta com 9 desfalques para esta partida: o atacante Kelvin e o volante Bruno Silva com lesões na coxa; o zagueiro Werley com fratura no braço; o outro zagueiro Breno com dores no joelho.

Em sua reestreia, Jorginho conseguiu os três pontos dentro de casa no último jogo. O Vasco venceu o Sport por 3 a 2, e com isso deixou o time mais motivado.

Odair Hellmann poderá contar com Camilo e Gabriel Dias para substituir o lugar de Edenílson, por suspensão.

Juan Alano com lesão muscular na coxa direita e o lateral Zeca, com lesão muscular na coxa esquerda. Além dos pendurados William Pottker, Brenner, Patrick, Rodrigo Moledo e Lucca.

Além de Danilo, o time não poderá contar com 5 jogadores. Entre eles: o goleiro Danilo Fernandes com concussão; o volante Edenílson suspenso; o meia D'Alessandro com um entorse no tornozelo esquerdo.

Com quatro vitórias e três empates, o Internacional vem fazendo bons jogos em sua fase. Após vitória em cima do Santos por 2 a 1, o goleiro Danilo Fernandes se chocou de cabeça com Rodrigo Moledo, e com isso, Marcelo Lomba será titular no jogo. Mas Odair Hellmann poderá contar com Danilo no banco.

Internacional e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h45, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.