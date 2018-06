Palmeiras x Flamengo AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

Google Plus

Boa noite leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Palmeiras x Flamengo ao vivo hoje , pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Allianz Parque, às 21h (de Brasília).

Este será o último jogo do Brasileirão antes da parada da Copa do Mundo, a torcida do Verdão preparou mosaico especial para apoiar a seleção

Arbitragem: Bráulio da Silva Machado apita a partida, auxiliado por Kleber Lucio Gil (Fifa) e Neuza Ines Back (Fifa)

Quem está fora: Diego com dores na panturrilha direita

Quem está fora: Antônio Carlos com dores musculares, Borja convocado pela seleção Colombiana , Keno, Diogo Barbosa e Guerra lesionados

Pendurados: Dudu, Lucas Lima, Moisés e Willian.

Já o Flamengo venceu o Paraná em casa por 2 a 0 na despedida de Vinicius Junior e Paquetá no Maracanã

Na última rodada o Verdão deixou a vitória escapar nos últimos minutos na partida contra Ceará, fora de casa, empate por 2 a 2

Palmeiras busca encostar nos líderes, atual sexto colocado com 18 pontos, o Alviverde venceu cinco partidas, empatou três e perdeu outros três jogos

O Rubro-Negro lidera a competição com 26 pontos, com três pontos a mais que o segundo colocado São Paulo que já jogou nesta rodada

Palmeiras x Flamengo ao vivo se enfrentam nesta quarta-feira, no Allianz Parque, às 21h, pelo Brasileirão. O confronto é válido pela12ª rodada da competição. O Flamengo é o atual líder .