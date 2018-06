Com boa atuação, Luís Ricardo deixa críticas de lado: “Quero que o Botafogo cresça”

A novidade na lista de relacionados de Alberto Valentim para a partida contra o Atlético-PR nesta quarta-feira foi Luís Ricardo. Depois de quase três meses fora dos gramados, o lateral foi recompensado pelas boas performances mostradas nos treinos e ajudou o Botafogo a vencer o Furacão por 2 a 0, com gols de Rodrigo Lindoso e Renan Lodi (contra), no Estádio Nilton Santos.

O resultado rendeu três degraus ao Alvinegro na escalada do Brasileirão e a equipe ocupa a 9ª posição com 14 pontos somados nas 12 rodadas disputadas antes da parada para a Copa do Mundo da Rússia. Na zona mista, Luís Ricardo comemorou a conquista da equipe e a titularidade, além de avaliar sua atuação no retorno.

“Hoje fui acolhido por todo o grupo. Até brincávamos no vestiário que eu já ia fazer aniversário (sem jogar), estava com muita saudade e fico feliz de poder atuar e ajudar. É sempre difícil passar um tempo assim sem jogar, ainda mais entrar num jogo difícil como esse. Vou ser modesto, minha atuação foi 6,5.”

O jogador de 34 anos, um dos mais experientes do elenco, ocupou a vaga de Marcinho, que foi poupado pelo técnico por desgaste físico e vem sofrendo com as críticas da torcida. Luís Ricardo completou dizendo que não se sente triste por não atuar e procura incentivar os companheiros que estão jogando. “Quero que o Botafogo cresça, sempre”, concluiu o lateral.