Walter lamenta derrota do Corinthians: "Quando a fase está turbulenta esse tipo de gol sai"

Nesta 12° rodada do Campeonato Brasileiro antes da pausa de um mês devido à Copa do Mundo, o Corinthians conheceu mais uma derrota no Brasileirão, frente ao Bahia.

+ Bahia pressiona desde o início e bate Corinthians pelo placar mínimo no final do jogo

A equipe alvinegra apresentou dificuldades durante os 90 minutos, foi pressionada pelos baianos e cedeu ao empate aos 45 minutos, no final do confronto.

Depois do apito final, o goleiro Walter, um dos protagonistas do jogo que evitou um placar maior para os paulistas, concedeu entrevista à imprensa presente na Arena Fonte Nova e falou sobre o gol sofrido pelo chileno, Mena.

"Aquela bola derruba mesmo. A gente sabia que eles tinham vários jogadores que arriscavam da intermediária, eles tentaram o jogo todo. Quando a fase está turbulenta, sai mesmo esse tipo de gol no fim. A gente sabia que ia sofrer um pouco aqui. Toda vez que a gente vem jogar aqui, não é fácil. Mas infelizmente não poderíamos sair com essa derrota, um chutaço ali aos 45”, lamentou.

Ainda durante a saída do gramado, o goleiro foi crítico quanto ao mês da pausa para a Copa e reconheceu que a equipe alvinegra não vive bom momento, depois de quatro jogos sem saber o que é vitória.

“Vamos seguir em frente, trabalhar durante essa parada. A gente tem que melhorar muito, muita coisa para melhorar e seguir forte até o final do ano”, pontuou.