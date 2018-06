Após empate no Allianz, Barbieri avalia atuação do Flamengo: "Fizemos um jogo muito bom"

Líder na parada para a Copa do Mundo, o Flamengo foi até o Allianz Parque e arrancou um empate com o Palmeiras, 1 a 1, após sair perdendo aos seis minutos, com gol de Willian, e empatar no segundo tempo com Matheus Thuler, que marcou pela primeira vez no profissional. Para Maurício Barbieri, o resultado poderia ser diferente, e a confusão no final da partida poderia ser evitada.

"Tivemos altos e baixos, em alguns momentos o Palmeiras foi melhor. Tivemos uma chance clara com Vinicius de vencer a partida. Acho que é lamentável, ninguém queria isso. Gostaríamos que tivesse terminado de outra maneira. Acho que houve excesso de duas partes. Justas expulsões, mas Dourado não agrediu, foi separar. Levou soco, estava com gelo na orelha", comentou o treinador rubro-negro.

A principal mudança para a partida em São Paulo foi a entrada de Felipe Vizeu, que fez seu último jogo no clube, no lugar de Henrique Dourado. O jovem - ainda - interino do Flamengo explicou que a mudança foi feita como parte do plano de jogo que ele desejava na noite de ontem.

"Pelas características do jogo, acho que poderíamos ter vantagem começando com o Vizeu. Eu conversei com o Henrique, é claro que nenhum jogador gosta de ficar de fora, mas ele é um cara experiente, de grupo. Não gostou, mas entendeu. No decorrer do jogo, a opção pelo Marlos foi porque estávamos tendo muitas opções de contra-ataques. Para definir o jogo, entendemos que apostar na velocidade seria mais benéfico. Em determinado momento do segundo tempo, o jogo ficou muito quebrado. O Palmeiras ficava com quatro ou cinco jogadores na frente e não voltava para recompor. Isso gerou problemas para nós, porque somos uma equipe muito compacta, que ataca e defende com todo mundo. Por isso fizemos a opção por nos resguardamos um pouco para não sermos surpreendidos nos contra-ataques", analisou.

Em relação ao árbitro, a questão mais reclamada pelo técnico foi a entrada de Felipe Melo em Vinicius Júnior, onde o árbitro Bráulio da Silva Machado aplicou somente o cartão amarelo. Além disso, com o Palmeiras com Moisés improvisado no gol, o juiz acabou a partida faltando mais de três minutos. Barbieri relevou os erros do juiz, e explicou a discussão com Melo.

"O árbitro é um ser humano. Está sujeito a erro. Depois que empatamos, o Palmeiras tentou fazer jogo mais de imposição física, procurando contato. Ele deu aquele carrinho no Vinicius. Entendemos que seria vermelho. Me dirigi ao árbitro (pedindo o cartão vermelho). Ele (Felipe) respondeu para mim, mas foi só isso".

Na parada para o Mundial, o Flamengo irá para o mercado. Barbieri preferiu não comentou sobre contratações, deixando para a diretoria, e destacou que pretende corrigir os erros da equipe, por enquanto, com os jogadores que possui no elenco:

"Não tenho o que comentar agora. Temos que esperar. Nossa expectativa é aproveitar o período de treinamentos para corrigir os defeitos. Sabemos que não somos um super time. Estamos liderando o campeonato hoje. Mas o nosso desejo é liderar na última rodada. Vamos aguardar o que vai acontecer nessa janela. Tenho certeza que a direção está se preparando da melhor maneira para continuarmos sendo fortes no segundo semestre", finalizou.

O Rubro-Negro é o líder isolado do Brasileirão, com 27 pontos, e enfrentará o terceiro colocado, São Paulo, no Maracanã, na volta do campeonato. O Rubro-Negro tem quatro pontos de vantagem para o vice-líder Atlético-MG - que tem a mesma pontuação do Tricolor paulista -, e não perderá a liderança mesmo em caso de derrota.