Após mais uma derrota e vaias, Abel afirma: "Torcedor está no seu direito"

Na noite desta quarta (13), o Fluminense sofreu sua quarta derrota seguida. O Tricolor perdeu para o Santos por 1 a 0 e a equipe saiu sob vaias da torcida. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Abel Braga afirmou que entende a torcida.

"O torcedor tem o direito, quer ver o time com os melhores jogadores. Mas o clube não tem essa condição. O momento é complicado. Todo mundo tem de sentar e achar solução. São cinco jogos sem ganhar. Vamos esfriar a cabeça e depois voltar para a pré-temporada" disse Abel.

O técnico também lamentou a falta de peças de reposição no elenco, que conta com uma grande quantidade de jogadores jovens.

"Não é que esse grupo não tenha qualidade, mas falta reposição. O problema começou quando começou a se machucar. Já se tinha forma de jogar desde os EUA, mas perdemos o coletivo, o mais forte que a gente tinha".

O Fluminense atuou novamente sem dois dos seus zagueiros titulares, Gum e Renato Chaves. Abel Braga explicou a ausência dos dois em mais uma partida, mas exaltou os zagueiros que os substituíram.

"Eles poderiam jogar e ter uma contusão muito séria. E perderiam a inter-temporada. Essa zaga jogou bem, mesmo perdendo de cinco do Atlético-MG", finalizou.

O Fluminense terá um período de folga e volta a treinar no dia 25 de junho. Após a Copa do Mundo, o Tricolor enfrentará o Vasco, no dia 19 de julho, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.