Internacional vence Vasco e confirma vaga no G-4 antes de pausa para Mundial da Rússia

INCIDENCIAS: Partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Agora é “férias”! Internacional e Vasco se enfrentaram nesta noite de quarta-feira (13), no último jogo das equipes antes da pausa para a Copa do Mundo. Palco da partida, o Beira-Rio e os torcedores presentes presenciaram um jogo de quatro gols, vencido pelo Colorado por 3 a 1. Nico López, Patrick e Cuesta marcaram para os donos da casa, Andrey descontou.

Logo aos 10 minutos, o primeiro gol do jogo saiu. Patrick recebeu no meio, fugiu da falta, acreditou na jogada, e tocou para Nico López, que invadiu a área e finalizou forte, no alto, de pé esquerdo, sem chance para Fernando Miguel.

Pikachu respondeu no decorrer do jogo. Após falta sofrida por Andrés Ríos, o camisa 22 cobrou por cima da barreira com maestria e obrigou o goleiro Marcelo Lomba a praticar excelente defesa.

No último lance do primeiro tempo, o banho de água fria. Lucca cobrou escanteio, Leandro Damião desviou de cabeça e o meia Patrick chutou de primeira, sem deixar a bola cair, para ampliar o placar em Porto Alegre.

Aos 20 minutos da segunda etapa, o Gigante da Colina respirou. Giovanni Augusto cobrou escanteio, Cuesta afastou mal, Andrey dominou e emendou para o fundo do gol, contando ainda com a falha de Marcelo Lomba.

Leandro Damião quase ampliou o placar. O camisa 9 recebeu, chutou cruzado, mas parou no pé esquerdo de Fernando Miguel. Andrey respondeu após passe vertical de Henrique. O camisa 15 finalizou de primeira, mas por cima do gol.

Na sequência, o golpe de misericórdia. Camilo, que entrou na etapa final, cobrou escanteio na medida para o zagueiro argentino Víctor Cuesta testar no cantinho do goleiro vascaíno e ampliar novamente o placar no Beira-Rio.

Yago Pikachu ainda teve chance, finalizando forte de fora da área, mas parou em espetacular defesa de Marcelo Lomba. No fim, Camilo ainda puxou o contra-ataque para o time gaúcho e tocou na boa para Nico López driblar Fernando Miguel e finalizar na trave.

O Colorado, com a vitória, fica na quarta posição (4ª) com 22 pontos, se classificando para a Libertadores no momento. O Almirante fica na parte debaixo da tabela, com 15 pontos, em décimo primeiro (11º) lugar.

Agora haverá a pausa para a Copa do Mundo, após ela o Internacional visitará o Atlético-PR no dia 19/07, na Arena da Baixada, pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco encara o Bahia, em São Januário, no dia 16/07, pelo jogo de volta da Copa do Brasil.