Santos bate Fluminense e conquista primeira vitória fora de casa no Brasileiro

O Fluminense, nesta quarta (14), enfrentou o Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terminou em 1 a 0 para o time paulista. O Maracanã recebeu 7.438 torcedores para o último duelo do Tricolor antes da Copa do Mundo da Rússia.

Com esse resultado, o Fluminense continuará com 14 pontos, acumulando seis derrotas no campeonato. O Santos, por sua vez, chegou a 13 pontos com essa vitória.

O Campeonato Brasileiro passará por uma pausa durante a realização da Copa do Mundo, que se estenderá até o dia 15 de julho. Por isso, o Fluminense só volta a jogar no dia 19 do mesmo mês, quando enfrentará o Vasco. O Santos entrará em campo na mesma data, jogando contra o Palmeiras.

PRIMEIRO TEMPO DE SUPERIORIDADE TRICOLOR

O confronto começou sem grandes jogadas e ataques, com as duas equipes trocando passes e tentando achar brechas no esquema adversário. A primeira boa chance do Fluminense veio aos 20 minutos, com escanteio cobrado por Douglas que resultou em bicicleta de Pedro. O árbitro marcou falta a favor do Santos no lance.

Pedro e Pablo Dyego foram as principais ameaças tricolores no primeiro tempo, levando perigo ao gol de Vanderlei por duas vezes nesse período.

No total, a equipe carioca finalizou seis vezes na etapa inicial, contra apenas uma finalização do Santos. Por outro lado, os visitantes tiveram 56% da posse de bola e 204 passes certos, enquanto o Fluminense acertou 128 passes.

NA VOLTA AO GRAMADO, SANTOS DOMINA E VENCE PARTIDA

Logo aos 5 minutos da segunda etapa, o Santos levou perigo ao gol tricolor com um escanteio, no qual foi marcado impedimento. Esse lance foi uma prévia do que ocorreria no restante da partida, com a equipe paulista se impondo diante do tricolor carioca.

Bruno Henrique e Gabigol se revezavam nas finalizações da equipe santista. O Fluminense pouco atacava, com a equipe tendo dificuldades em fazer a bola chegar ao centroavante Pedro.

Aos 22 minutos, o técnico Jair Ventura trocou o volante Alisson pelo atacante Copete em sua equipe. O Peixe continuou avançado até que, aos 40 minutos, Diego Pituca cruzou e Bruno Henrique marcou para os paulistas.

O juiz deu cinco minutos de acréscimos, suficientes para que o Fluminense tentasse atacar mais vezes, mas não o bastante para que ocorresse o empate. Pedro teve boa chance ao roubar a bola de Copete, mas o jovem atacante chutou por cima do gol.