Em jogo sem grandes emoções, Guarani e São Bento empatam pela Série B

Na noite desta quinta-feira (14), o Guarani recebeu o São Bento, no Estádio Brinco de Ouro, em jogo válido pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe mandante até teve as melhores chances de gols, mas não conseguiu sair do zero a zero.

A partida começou com o Guarani indo para cima e tendo as melhores chances de gol. A primeira chance do Bugre veio aos cinco minutos. Erik recebeu de Bruno Mendes na esquerda, encarou a marcação de Éverton, fez a finta pro meio e cruzou, mas o zagueiro Douglas Assis afastou o perigo. O São Bento demonstrou bastante dificuldades para armar as jogadas perigosas no campo de ataque e só conseguia trocar passes na defesa.

Aos 11, o Guarani teve mais uma chance. Edson Silva avançou com a bola pelo meio campo, e chutou de longe, mas a bola acabou fazendo uma curva para a defesa do goleiro Rodrigo Viana. Na sequência o zagueiro Douglas, mais uma vez afastou o perigo. Aos 18, Philipe Maia deu passe errado na entrada da área, Everaldo fez a interceptação, dominou e avançou na esquerda, chutando cruzado e o goleiro Bruno Brigido fez uma bela defesa, no que foi a melhor chance da equipe de Sorocaba na etapa inicial.

Na etapa complementar, o Guarani voltou a pressionar. Logo aos dois, Pará recebe a bola de Rafael Longuine na esquerda, e cruzou com perigo, Fábio Bahia rebateu e na sequência, porém a equipe visitante conseguiu recuperar a posse de bola.

O São Bento não conseguia encaixar boas jogadas e sofreu bastante com a forte pressão do time bugrino. Aos 16, Denner lançou para Bruno Mendes na frente. O atacante dividiu com Rodrigo Viana na entrada da área. O Guarani seguiu pressionando, mas o placar insistiu em ficar no zero a zero.

Com o empate, o São Bento perdeu a chance de dormir no G-4, e chegou aos 17 pontos, ocupando à sexta posição na tabela, mantendo sua invencibilidade no Brasileirão, mas somando seu oitavo empate em 11 partidas. Já o Guarani somou seu terceiro empate, chegou Aos 15 pontos e ocupa a sétima posição.

Na próxima rodada o São Bento recebe o Londrina, no dia 23, às 19h, no Estádio Walter Ribeiro. Já o Guarani visita o Avaí, no dia 19, no Estádio da Ressacada, às 21h30.