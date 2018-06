Após desgaste, Abel Braga pede demissão do Fluminense: ''Chegou a hora de dar um tempo''

Fim da linha para Abel Braga no Fluminense. Neste sábado (16), o clube anunciou a saída do técnico, que pediu demissão após reunião com o presidente Pedro Abad. Ele comandou o Tricolor em 34 jogos nesta atual temporada, com 14 vitórias, oito empates e 12 derrotas. O mandatário lamentou a decisão do treinador.

''Certamente é uma perda muito grande para o Fluminense. Abel estava conosco desde o início da gestão. Mas entendeu que era o momento de encerrar este ciclo. Respeitamos a decisão dele e já estamos em busca de uma reposição à altura para o carro-chefe do nosso clube'', afirmou Abad no site oficial.

Via assessoria de imprensa, Abel também comentou a decisão:

''Acho que chegou a hora de descansar, de dar um tempo. Durante toda essa minha passagem como treinador do Fluminense, clube que todos sabem que tenho um carinho e uma identificação enormes, pensei no presidente, nos jogadores, na minha comissão técnica, na torcida, mas pouco pensei em mim e na minha família. Não me arrependo de nada, porque sempre fiz tudo com o coração e com o maior profissionalismo possível, mas o desgaste do dia a dia tem sido muito grande. Só tenho a agradecer a todo mundo. Primeiramente, ao Abad, um cara sensacional e correto, que busca fazer o melhor, e a toda diretoria. Aos jogadores, o meu muito obrigado pela parceria e dedicação. Realmente, temos uma equipe com alma. O meu agradecimento se estende a todos os funcionários, verdadeiros guerreiros. E um aparte especial aos torcedores, a quem sempre fui e serei eternamente grato'', afirmou.

O pedido de demissão se dá pela grave crise política e financeira vivenciada pelo clube. Salários atrasados, saídas de dirigentes e a falta de reforços deixavam Abel insatisfeito e, com o tempo, também desgastado. E isso refletiu dentro de campo. Sem vencer há cinco jogos, sendo quatro derrotas seguidas, o time despencou da vice-liderança para a 12ª colocação, com 12 pontos, há dois da zona de rebaixamento.

Abel Braga é o segundo treinador que mais comandou o Fluminense. Ao todo, foram 329 partidas. Com ele, o Tricolor conquistou duas Taças Guanabara (2012 e 2017), duas Taças Rio (2005 e 2018), dois Estaduais (2005 e 2012) e um Campeonato Brasileiro (2012).