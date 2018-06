Fortaleza se recupera na Série B com vitória sobre Brasil de Pelotas e mantém vantagem no topo

Na última semana, o Fortaleza perdeu a invencibilidade no Campeonato Brasileiro da Série B 2018, mas isso não significou perda de rumo na competição nacional. O Leão do Pici segue em um ritmo excelente no retorno ao seleto grupo dos 40 melhores times do país. O torneio não para mesmo com a disputa da Copa do Mundo e a equipe cearense não diminui a pegada. Na noite desta sexta-feira (15), pela 11ª rodada, mais uma vitória: 2 a 0 sobre o Brasil de Pelotas. Dodô e Diego Jussani assinalaram os tentos do confronto disputado na Arena Castelão.

O Fortaleza atropelou na posse de bola durante a primeira etapa, principalmente na primeira parte. Em 25 minutos, os tricolores detinham 72% do tempo com a bola nos pés. Porém, esbarrava na marcação pelotense. A primeira boa chance foi na bola parada. Dodô cobrou falta e assustou. Minutos depois, Edinho avançou em velocidade e acionou Wilson, mas o goleiro Marcelo Pitol evitou o gol. O que não foi possível nas jogadas seguintes. Aos 32 minutos, Dodô emendou lindo chute de fora da área e abriu o marcador com um golaço. Aos 41, a vantagem do Fortaleza foi ampliada. Edinho cobrou falta e Diego Jussani aproveitou indecisão do goleiro xavante para desviar de cabeça e marcar o segundo tento leonino.

Leonardo Moreira/Fortaleza EC

O técnico Clemer promoveu duas modificações no Brasil de Pelotas no retorno do intervalo para buscar uma mudança favorável no panorama com uma impressionante reação. Welinton Júnior quis mostrar serviço e teve sua chance logo aos dois minutos, mas Marcelo Boeck interveio bem. Mas o Leão respondeu. Edinho cruzou e Marcelo Pitol quase foi enganado pelo desvio no lance. Os cearenses mantinham a pressão. Edinho arriscou, a bola bateu na defesa mais uma vez e bateu no travessão. Os donos da casa vieram a incomodar apenas nos minutos finais em cobrança de falta de Jean Patrick. Os gaúchos foram completamente submissos e sucumbiram ao Fortaleza.

Com o resultado, os tricolores seguem tranquilos na liderança, com 26 pontos ganhos, cinco à frente do vice-líder Avaí. Na outra extremidade da tabela de classificação, os Xavantes ocupam a 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com apenas dez pontos somados. A próxima rodada será realizada de maneira desmembrada no decorrer da próxima semana. O Brasil de Pelotas recebe o Criciúma no Estádio Bento Freitas, em Pelotas/RS, às 19h15 da quinta-feira (21). Por sua vez, o Fortaleza joga mais uma vez na Arena Castelão ao encarar o Oeste às 19 horas do sábado (23).