CRB aproveita vantagem numérica, derrota Ponte Preta e deixa zona de rebaixamento

O CRB venceu a Ponte Preta, por 2 a 0, na noite dessa sexta-feira (15), no estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 11ª rodada da Série B. Os gols do jogo foram marcados pelo volante Lucas, no primeiro tempo, e do atacante Willians Santana, na etapa final. Os alagoanos não venciam como mandantes a 41 dias, e vinham de jejum de sete jogos na temporada.

A Ponte teve um jogador expulso logo no início do segundo tempo. Murilo levou o cartão vermelho direto após uma entrada dura em Claudinei, atingindo um chute no pescoço do jogador.

Empurrado pela torcida, os donos da casa abriram o placar logo no começo, aos 10 minutos. Após cruzamento de Mazola, o volante Lucas ficou sozinho na área para cabecear e marcar o primeiro da partida.

A Macaca trocou passes no meio campo, mas sem conseguir ter produtividade ofensiva. A primeira tentativa veio aos 17, com um chute rasteiro do atacante Murilo, que foi defendido sem perigo pelo goleiro alvirrubro João Carlos.

O Galo voltou ao ataque, tentando aumentar o placar. Com 31 minutos, após cobrança de falta, a defesa da Ponte afastou mal e a bola sobrou com Mazola, que finalizou de primeira, mas mandou por cima da meta.

Nos minutos finais da primeira etapa, foi a vez do time campinense apertar para buscar o empate. Aos 40, Murilo teve a melhor chance da equipe após cobrança de falta que passou a direita do gol alagoano.

A Ponte ficou com um a menos logo no início da segunda etapa. Murilo foi expulso, aos três minutos, após uma entrada violenta no volante Claudinei. Na cobrança da falta, Neto Baiano marcou, mas a jogada foi anulada pela arbitragem após uma falta na barreira.

Com vantagem numérica, o CRB passou a dominar a partida, chegando com facilidade no campo de ataque. Aos 10 minutos, Mazola acertou um belo chute, obrigando o goleiro Ivan a espalmar para escanteio.

Nove minutos depois, em mais uma oportunidade, Leílson arriscou um chute rasteiro, de fora da área, que passou perigosamente ao lado da trave. Com 28 minutos, Edson Ratinho cruzou para Willians Santana, que recebeu livre de marcação, conseguiu driblar o goleiro, e só empurrou a bola pro fundo da rede para ampliar o resultado.

Logo na sequência, o Galo teve mais uma boa chance. Em outro passe de Edson Ratinho, Neto Baiano se adiantou a defesa ponte-pretana, mas acabou bloqueado pelo arqueiro alvinegro.

Mesmo com o resultado garantido, o time alvirrubro continuou pressionando até o final. Nos acréscimos, depois de uma cobrança de escanteio, Éverton Santos chutou na entrada da pequena área e Ivan fez grande defesa, evitando o terceiro.

Com o resultado, o Galo da Pajuçara chegou aos 11 pontos na competição, saindo momentaneamente da zona de rebaixamento. Já a Macaca, continua com 14 pontos, e perdeu uma posição na tabela, ficando em 12º lugar.

O CRB volta a campo no próximo sábado (23), novamente em casa, contra o Paysandu, às 21h. Já a Ponte recebe o CSA, na terça-feia (19), às 19h15, ainda com os portões fechados do Moisés Lucarelli.