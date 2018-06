Riascos publica carta de despedida ao Vasco: “Para sempre estarão no meu coração”

Adeus! O colombiano Duvier Riascos se despediu neste sábado (16) do Vasco da Gama. O atacante vai jogar na China, no milionário Shangai Shenhua. Ele já havia assinado a rescisão no último dia 5 de junho.

O contrato de Riascos tinha validade até 2021. O Gigante da Colina economizará algo em torno de R$ 10 milhões com saída do jogador que em 26 jogos marcou três gol pelo clube.

Somando as duas passagens pelo clube, o atacante fez 75 jogos e apenas 20 gols. Apesar dos poucos gols, um lance marcado pelo jogador foi na semifinal do Campeonato Carioca de 2016, em que Riascos deu um drible genial no zagueiro do Flamengo, César Martins. A jogada terminou com gol de Andrezinho.

Confira a carta de despedida do jogador:

“Obrigado, Vasco. É impossível o carinho que eu tenho por esta torcida em algumas frases. Gostaria de fazer isto com uma canção, mas não sou capaz de os escrever. A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração. Aqui neste clube passei os melhores anos da minha vida, fiz amigos, muitos dos quais, me acompanharão para sempre. Por isso tenho que comemorar!

Esse é um momento especial! É hora de olhar para trás e ver tudo o que já passei. Sem dúvida, muitas tristezas e conflitos mas, felizmente, por inúmeros bons momentos, de alegria, de vitórias e de cumplicidade. OBRIGADO POR TUDO VASCO!!!!! Para sempre estarão no meu coração”.