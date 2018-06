Marcado por discutível arbitragem, Brasil cede empate à Suíça na estreia do Mundial

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira rodada do grupo E da Copa do Mundo, disputado na Arena Rostov, em Rostov.

Tropeço! A caminhada rumo ao hexa não começou da melhor forma para o Brasil. Diante da Suíça, em Rostov, um jogo duro, pegado, e um empate pelo placar mínimo com gols. Coutinho, com uma pintura, e Zuber, de cabeça, fizeram os tentos do jogo, que terminou 1 a 1.

A seleção canarinho, com o empate, divide a segunda colocação com a própria seleção europeia. A Sérvia lidera o grupo com três pontos somados e a Costa Rica é a laterna até aqui.

O próximo jogo Brasileiro é na sexta-feira (22), diante da Costa Rica, no estádio de São Petesburgo, às 9h. No mesmo dia, Sérvia e Suíça se encontram às 15h.

Primeiro tempo com golaço e domínio brasileiro

A primeira grande chance do jogo foi brasileira. Coutinho tocou na ponta esquerda para Neymar, o camisa 10 cruzou e Paulinho desviou pela linha de fundo, tirando tinta da trave do goleiro Yann Sommer.

Aos 19 minutos, um golaço marcou o primeiro passo da seleção na Copa. Marcelo cruzou, a zaga suíça afastou parcialmente, mas a bola caiu no pé de Coutinho, que ajeitou para perna direita e bateu colocado, de forma linda. A bola bateu caprichosamente na trave e foi para o fundo das redes.

(Foto: FIFA/ Getty Images)

Em um primeiro tempo dominado pela seleção canarinha, o finzinho não podia ser diferente. Philippe Coutinho bateu escanteio e Thiago Silva subiu na primeira trave testou pela linha de fundo.

Água no chopp brasileiro e festa suíça

No começo da etapa final, um golpe grande. Shaqiri bateu escanteio, Zuber subiu após empurrar Miranda e empatou o jogo. Apesar da reclamação dos jogadores do Brasil, o árbitro mexicano, Arturo Ramos, bancou o gol de empate da Suíça.

(Foto: FIFA/ Getty Images)

O seleção verde e amarela buscava pressionar. Após cobrança de falta ruim de Neymar, a bola sobrou para Marcelo que cruzou, a Schär afastou e Fernandinho, na hora dr emendar de primeira, foi travado.

Sem deixar os europeus respirarem, a seleção subia. Neymar recebeu de Fernandinho na entrada da área e achou um passe genial para Coutinho, que dominou e acabou finalizando torto, pela linha de fundo.

O Brasil pressionava. Após bola enfianda para Firmino, a zaga da Suíça desviou e ela ficou à feição para o atacante brasileiro finalizar de primeira, e foi o que ele fez, mas por cima do gol de Sommer. Neymar também tentou de cabeça após cruzamento de William, mas o goleiro Sommer defendeu.

Uma das chances finais foi brasileira. Neymar sofreu falta na ponta esquerda e foi para cobranca. O atacante do PSG cruzou e Roberto Firmino cabeceou rente à trave do Sommer. Miranda também tentou após sobra na entrada da área, mas chutou para fora, na última oportunidade do jogo.