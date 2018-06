Jogo Brasil x Suíça AO VIVO hoje na Copa do Mundo 2018 (0-0)

INCIDENCIAS: JOGO DA PRIMEIRA RODADA DO GRUPO E, NA COPA DO MUNDO 2018. O CONFRONTO SERÁ REALIZADO NA ROSTOV ARENA, COM CAPACIDADE PARA 45 MIL PESSOAS, NA RÚSSIA.

Boa tarde, torcedor brasileiro! A partir de agora, contaremos tudo sobre Brasil x Suíça ao vivo, estreia dos dois países na Copa do Mundo da Rússia 2018. Fique ligado!

Às 9h, em Samara, a partida entre Costa Rica e Sérvia abrirá o Grupo E, e você pode acompanhar tudo aqui.

Mais de 43 mil ingressos foram vendidos para a partida na Rostov Arena. A capacidade total do estádio é de 45 mil torcedores. Previsão de estádio completamente lotado, quando a bola rolar.

Árbitro da partida, o mexicano Cesar Ramos, apitou a final do mundial de clubes entre Grêmio e Real Madrid, em dezembro do ano passado, vencida pelos espanhóis por 1 a 0. Ele será auxiliado por Marvin Torrenteira e Miguel Hernandez. Será a primeira partida oficial da Seleção Brasileira na história, que terá o auxílio do VAR.

Jogo Brasil x Suíça ao vivo hoje

Seguindo essa linha, Stephan Lichtsteiner, capitão suíço, afirmou na coletiva desse sábado, que é "praticamente impossível neutralizar Neymar" durante toda a partida: "Acho que é praticamente impossível neutralizar o Neymar totalmente em 90 minutos. Depois do (Cristiano) Ronaldo e do Messi, é o melhor jogador, o mais completo".

Apesar de buscar acabar com os esteriótipos de uma seleção defensiva, os suíços adotarão essa tática na estreia, como afirma o lateral Ricardo Rodriguez: "Vamos jogar por uma bola. Sabemos que o Brasil é muito forte. Nós já mostramos que podemos jogar bem contra os grandes times. Temos uma defesa forte. A grande chave é fazer o gol na chance que tivermos. Não teremos muitas chances. Quando tivermos, temos que aproveitar".

Sexta colocada no ranking da Fifa, a Suíça quer surpreender nesse Mundial, e nada melhor do que um cartão de visitas contra a única seleção pentacampeã. Para isso, o técnico Vladmir Petkovic, prepara uma estratégia para deter os brasileiros.

Na coletiva realizada nesse sábado, o técnico Tite afirmou que o camisa 10 ainda não está 100%: "O Neymar não está 100% ainda, mas é muito privilegiado fisicamente. Os índices de sprints em velocidade máxima são impressionantes, ele não perdeu e fez uma recuperação muito boa. Ainda não está em sua plenitude, tomara que esteja logo, mas é um processo bem evoluído em relação ao que esperávamos esuficientemente bom para fazer um grande jogo".

Se marcar logo mais, Neymar se juntará a Leônidas da Silva e Sócrates como os únicos brasileiros que marcaram em duas estreias mundiais consecutivas.

Neymar é a principal estrela da Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Além disso, a última derrota na primeira partida de uma Copa foi em 1934, quando a Seleção Brasileira perdeu por 3 a 1 para a Espanha. Desde então, foram 18 estreias, e 16 triunfos da Canarinho.

Além dos números positivos desde a chegada do treinador, a Seleção tem números animadores em estreias de Copa. Desde 1978, o Brasil só coleciona vitórias nas partidas iniciais dos mundiais.

Jogo Brasil na Copa do Mundo hoje

Foram 47 gols marcados e apenas 5 sofridos. Na "Era Tite", o Brasil não sofreu mais de um gol por partida, e passou 16 confrontos sem ser vazado. Gabriel Jesus é o artilheiro com 10 gols marcados, e será titular logo mais.

Gabriel Jesus marcou 10 gols na "Era Tite" (Foto: Lucas Figueiredo/ CBF)

Número 1 do ranking da Fifa, o Brasil é um dos favoritos para a conquista do Mundial, principalmente após a chegada do técnico Tite. Sob comando do treinador, a Seleção acumula 85,7% de aproveitamento: são 21 partidas, com 17 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota.

Na primeira rodada do Grupo E, em Rostov-on-Don, a Seleção Brasileira enfrentará a Seleção Suíça, na Rostov Arena, às 15h (de Brasília).