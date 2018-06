Curiosidade: desde 2006, Brasil só vence adversários que começam com C em Mundiais

A última vitória do Brasil em uma partida de Copa do Mundo foi contra a Colômbia por 2 a 1, em 2014, pelas quartas de final do Mundial em nosso país. A letra que inicia o nome do adversário derrotado tem uma estatística que chama a atenção dos supersticiosos.

Após a vitória da Seleção Brasileira sobre Gana em 2006, na Alemanha, um grupo brasileiro só venceu seleções que tem o nome do país iniciados pela letra C (escrito em português).

Foram três confrontos em 2010 e mais quatro partidas em 2014, em solo brasileiro. O próximo adversário dos comandando de Tite é justamente uma delegação que se enquadra nesse universo: a Costa Rica. O confronto acontece na próxima sexta-feira (22), às 9h, em São Petesburgo.

Veja abaixo os confrontos:

2010 - África do Sul

Primeira fase

Brasil 2 X 1 Coreia do Norte

Brasil 3 X 1 Costa do Marfim

Brasil 0 X 0 Portugal

Oitavas de final

Brasil 3 X 0 Chile

2014 - Brasil

Brasil 3 X 1 Croácia

Brasil 0 X 0 México

Brasil 4 X 1 Camarões

Oitavas de final

Brasil 1 X 1 Chile (venceu nos pênaltis)

Quartas de Final

Brasil 2 X 1 Colômbia