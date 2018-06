Google Plus

Neymar virou uma preocupação para comissão técnica da Seleção Brasileira para a próxima partida da Copa. No treino desta terça-feira, o jogador deixou o treinamento em Sochi depois de levar uma bolada no tornolezo direito. Ele saiu de campo acompanhado do fisioterapeuta Bruno Mazziotti e não voltou para o restante da atividade.

O Brasil volta a campo na sexta-feira, contra a Costa Rica, em São Petersburgo, pela segunda rodada do Grupo E.

Mais informações em instantes