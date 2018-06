Sem acordo de empréstimo prolongado, Andrés Ríos pode deixar o Vasco em breve

O recesso para a Copa do Mundo 2018 reservou surpresas para o futebol brasileiro. No Vasco da Gama, algumas preocupam: a escassez de atacantes. Após a saída recente do colombiano Duvier Riascos, o argentino Andrés Ríos também está próximo de deixar o clube. O acordo de empréstimo do atleta é válido até 30 de julho e, por hora, não houve acordo entre a diretoria vascaína e o Defensa Y Justicia, clube pelo qual atuava antes de defender o Cruzmaltino.

Desde abril as negociações não têm um desfecho, tudo por conta dos altos valores cobrados pelo time da Argentina. Com o financeiro bastante apertado, o orçamento do mandato do presidente Alexandre Campello é limitado e não se pode dar ao luxo de realizar grandes contratações, devendo reduzir os gastos - tanto é que o objetivo é enxugar o elenco. Para obter 50% dos direitos do jogador, seria necessário desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 3,5 milhões). Além disso, R$ 700 mil de luvas e um contrato de três anos, com o termo de R$ 270 mil de salário no ano inicial e aumento de R$10 mil por temporada. Foi recusada a possiblidade de parcelar essas quantias.

Andrés Ríos chegou ao Vasco em julho de 2017 e conquistou sua titularidade somente após a chegada do ex treinador Zé Ricardo. O jogador tem 28 anos e atuou em 53 partidas, o balançando as redes apenas 11 vezes. Entretanto, atualmente é notável a sua evolução dentro de campo, com o leve aumento da média de gols.

O próximo confronto do Gigante da Colina será contra o Bahia, no dia 16 de julho, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Já pela Série A do Brasileirão, o retorno aos gramados será diante do Fluminense, no dia 19 do mesmo mês. As duas partidas serão disputadas em São Januário, às 20h pelo horário de Brasília.