Angioni repõe Autuori e assume como novo diretor executivo de futebol do Fluminense

O Fluminense anunciou nesta terça-feira (19) Paulo Angioni como o novo diretor executivo de futebol do clube. O cargo estava vago desde a saída de Paulo Autuori, no final de maio.

A apresentação oficial será no dia 26 desse mês, com entrevista coletiva de Angioni. Também neste dia o elenco retornará as atividades, visando a continuação do Campeonato Brasileiro e Sul Americana.

Apesar de ser anunciado apenas nesta terça, Angioni já estava exercendo a função e está em busca de um novo treinador. Um dos nomes que vem sendo especulado é o de Dorival Júnior.

Esta será a quarta vez que o dirigente assumirá um cargo no Fluminense. A última vez foi em 2014. Além do Tricolor, Angioni tem passagens por Vasco, Flamengo, Bahia e Corinthians.

