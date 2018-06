Em entrevista a jornal peruano, técnico do Bordeaux confirma interesse em Trauco, do Flamengo

Ainda em folga no início da pausa para a Copa do Mundo da Rússia, o elenco do Flamengo pode sofrer uma baixa em breve. Pouco utilizado na temporada, estando na reserva, Miguel Trauco gerou interesse do Bordeaux.

Em entrevista ao jornal peruano "El Bocón", o técnico da equipe francesa, Gustavo Poyet, confirmou o interesse no lateral-esquerdo que está na Rússia com a Seleção Peruana. O treinador ainda informou que o peruano não está entre as prioridades da equipe para a próxima temporada:

"No futebol sempre se fala muito (sobre negociações). Eu diria que exageradamente. O que posso dizer é que estamos observando muitos jogadores, e entre eles se encontra Miguel Trauco. Como te disse, estamos observando. Mas para ser prioridade (no mercado), falta muito", afirmou.

Desde que chegou ao Flamengo, em 2017, Trauco disputou 58 partidas pela equipe carioca e marcou quatro gols. Nesse ano, o lateral-esquerdo jogou apenas cinco vezes, sem marcar em nenhuma desses jogos.