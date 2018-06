Por questões particulares, Dorival Júnior recusa convite do Fluminense

Google Plus

Nesta quarta (26), Fluminense e Dorival Júnior encerraram as negociações e sem um final feliz para o Tricolor. O treinador afirmou não ter condições de assumir um clube neste momento, devido aos problemas particulares que precisa resolver em Florianópolis.

“Agradeço a consulta do Fluminense, porém, infelizmente, enquanto não resolver os meus problemas pessoais, não tenho como aceitar e tampouco fazer o clube aguardar para contar com o meu trabalho” disse Dorival.

O Fluminense segue em busca de um treinador e pretende ter já um nome quando o elenco se reapresentar, no próximo dia 26. Quem vier, chega para assumir o cargo deixado por Abel Braga, no último sábado.

O clube também consultou a situação de Cuca, mas sua vinda é improvável devido ao seu contrato com o Grupo Globo para comentar jogos da Copa do Mundo. Uma outra alternativa, mas que não deve ir adiante, seria efetivar Leo Percovich, do sub-20.

Dorival Júnior teve uma rápida passagem pelo Tricolor no final de 2013, substituindo Vanderlei Luxemburgo, e com a missão de salvar o clube do rebaixamento.