Com lesão no quadril, Danilo vira desfalque para Brasil na partida contra Costa Rica

Às vésperas do confronto contra a Costa Rica, que acontece na sexta-feira (22), a comissão técnica do Brasil teve uma surpresa no treino desta quinta-feira (21). O lateral direito Danilo, não estará apto para atuar no confronto válido pela segunda rodada do grupo E, na Copa do Mundo.

Segundo informou à comissão técnica que informou a imprensa presente, o lateral se queixou de dores após o treino desta quinta, em São Petersburgo. O médico, Rodrigo Lasmar informou que o atleta não tem condições de atuar amanhã, e o técnico Tite confirmou que Fagner, ocupará o lugar do defensor que atualmente defende o Manchester City.

Danilo passará por sessões de fisioterapia, visto que trata-se de uma lesão muscular no quadril e após a recuperação fisioterápica, o atleta passará por uma avaliação junto à equipe médica, que diagnosticará se o defensor tem ou não de continuar junto do elenco presente na Rússia.

Já Fagner terá a sua primeira chance como titular, visto que se apresentou com a seleção no final de maio e ainda não jogou, pois se tratava de uma lesão muscular de grau 2 na coxa, e se recuperou no período em que esteve junto à delegação do Brasil, que se preparava em amistosos para a Copa do Mundo.