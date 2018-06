Marcelo Oliveira é anunciado como novo técnico do Fluminense

O Fluminense anunciou, na manhã desta sexta-feira (22), a contratação do técnico Marcelo Oliveira, de 60 anos. A escolha vem a público apenas seis dias após a saída de Abel Braga, que pediu demissão no último sábado (16). Marcelo, que assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2018, deve conhecer o elenco na próxima terça-feira, quando ocorre a reapresentação do grupo.

O último trabalho do treinador foi no Coritiba, no ano passado. Em 22 jogos, o técnico mineiro acumulou seis vitórias, seis empates e 10 derrotas. O clube paranaense terminou o Campeonato Brasileiro na 17a posição e foi rebaixado.

Em seu histórico, o novo técnico tricolor também conta com passagens por clubes como Vasco da Gama, Cruzeiro e Palmeiras. Marcelo foi bicampeão brasileiro com a Raposa entre 2013 e 2014, ganhando a Copa do Brasil no ano seguinte pelo clube paulista. Esse, inclusive, foi o último título dele.

O Tricolor carioca, em seu site oficial, afirma que o novo comandante foi escolhido pelo seu "currículo vitorioso" e "bom histórico em trabalhos com jogadores jovens". O técnico terá entre os dias 26 de junho e 19 de julho para preparar sua nova equipe para o confronto contra o Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro.

Sob o comando de Abel Braga, o Fluminense alcançou a décima segunda posição do campeonato nacional. O clube carioca acumulou 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas, até a paralisação para a Copa do Mundo da Rússia.