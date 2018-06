Wellington Nem afirma que procurou procurou Fluminense para retornar ao clube em 2017

O atacante Wellington Nem afirmou que tentou retornar ao Fluminense e o próprio procurou a diretoria do clube. O jogador foi vendido para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, em 2013. A declaração foi em uma entrevista ao site "Netflu".

“Sim. Fui eu. A ideia partiu de mim. Antes de voltar para o Shakhtar, eu tinha comentado com o meu empresário para ligar para o Fluminense e tentar abrir uma negociação, mas o Fluminense disse que não tinha condições de pagar” disse o atacante.

Wellington Nem foi um dos destaques do Fluminense no tetracampeonato, em 2012. Após poucas oportunidades no time ucraniano, retornou ao Brasil, dessa vez para vestir a camisa do São Paulo. E após um ano e meio e recuperado de uma lesão, o atacante retornou ao Shakhtar.

Ainda na entrevista, ele afirmou que, no momento, não há nenhuma possibilidade de deixar o clube ucraniano. Ele irá cumprir seu contrato até o final, em 2020.

“Vou ficar aqui, não tem possibilidade de sair. Tive proposta de times de outros países, que inclusive queriam pagar pelo meu empréstimo, mas eu quero ficar aqui. Não é o momento de voltar para o Brasil” finalizou.

Wellington Nem defendeu as cores do Fluminense entre os anos de 2011 e 2013 e foi campeão carioca e brasileiro. Já no São Paulo, teve uma passagem discreta, com apenas um gol marcado.