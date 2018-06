Apresentado como diretor, Ricardo Gomes promete três reforços no Santos

Na tarde desta quinta-feira (21), o presidente José Carlos Peres apresentou Ricardo Gomes, o novo executivo de futebol do Santos, no Business Center, em São Paulo. Gomes chega para substituir Gustavo Vieira, que do demitido da função em fevereiro, com 45 dias de trabalho.

O cartola garantiu que o Peixe vai agressivo no mercado e já definiu alguns alvos. Ricardo não citou nomes, mas disse que quer pelo menos três reforços para o Alvinegro Praiano neste meio de ano: um armador, um volante e um atacante de área.

"Vai ser agressivo, mas vocês conhecem o mercado. Não é um mercado fácil. Para quem não tem condição financeira, está quase impossível. E quem tem, e depois da venda melhorou, temos que trabalhar bastante para encontrar. Temos que trazer jogadores para fortalecer o time. Não é só ter grana, não é bem assim. Tem que trabalhar muito. Apesar da condição financeira equilibrada", disse Ricardo Gomes.

"Definimos. Vou falar de posições, não de nomes. Homem de área, um meio e dois jogadores de meia, um ofensivo e um defensivo", complementou.

A contratação de Ricardo Gomes não foi unanimidade do Comitê de Gestão do Santos. O salário que é considerado alto e a falta de experiência do profissional para a função dividiram opiniões na hora da votação.

O último trabalho de Ricardo Gomes foi em 2017,quando treinou o Al-Nassr, da Arábia Saudita, onde só comandou a equipe em sete oportunidades. No Brasil, o atual gerente gerente futebol do Santos, comandou o Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco e São Paulo.