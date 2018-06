Santos avança por contratação de Carlos Sánchez, meio-campista da Seleção do Uruguai

O Santos já começou as buscas por novos reforços no mercado da bola. Um dos alvos do Peixe é Carlos Sánchez, de 33 anos, do Monterrey, do México. O meio-campista é titular absoluto da seleção do Uruguai, na Copa do Mundo da Russia.

Em reunião na última quarta-feira (20), o Comitê de Gestão do Santos aprovou a vinda do uruguaio à Vila Belmiro.

O Santos pagará U$S 1 milhão (R$ 3,7 milhões) para que o jogador chegue ao clube após a Copa do Mundo. Caso isso se confirme, ele deixaria o time mexicano antes do término de seu contrato, válido até dezembro. O maior problema para o desfecho da negociação é o valor do salário do uruguaio. Porém isso deve ser resolvido em breve.

Sánchez foi titular na Seleção do Uruguai contra a Arábia Saudita e entrou durante a estreia contra Egito, que garantiu nesta quarta-feira a classificação para às oitavas de final do Mundial. As tratativas devem continuar se arrastando até o fim do torneio, já que Sánchez está focado nos jogos.

Polivalente, o jogador atua como segundo volante e pode desempenhar outras funções, inclusive como ponta no ataque. Uma das funções que o Peixe mais precisa. Ele inclusive, já foi campeão da Libertadores pelo River Plate-ARG em 2015. Sánchez tmbém já passou por Aragua-VEN, Godoy Cruz-ARG e Puebla-MEX. Na última temporada pelo Monterrey, ele participou de 48 jogos e marcou 12 gols.

O bom relacionionamento do Santos com o Monterrey, facilitou para que o clube mexicano aceitasse a proposta da equipe santista. Vale destacar que os dois times realizarão um amistoso no período de Copa do Mundo, no dia 7 de julho, no México.