Brasil x Costa Rica AO VIVO online na Copa do Mundo 2018

Проснись, Бразилия (Acorda, Brasil, em russo!) Acompanhe conosco a segunda rodada da Copa do Mundo 2018 aqui na VAVEL Brasil! A partir das 9h da manhã começa o jogo entre Brasil x Costa Rica e você sabe de tudo o que acontece no jogo por aqui!

A arbitragem do jogo será comandada por Björn Kuipers, auxiliada por Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Todos são da Holanda.

O jogo entre Brasil x Costa Rica será disputado no Saint Petersburg Stadium. O estádio está localizado em São Petersburgo, uma das principais cidades do continente europeu, e tem capacidade para 64.468 torcedores. O palco esportivo teve construção iniciada em 2007 e as obras foram concluídas em dezembro de 2016. Foi sede de alguns jogos da Copa das Confederações 2017 e vai receber jogos da Eurocopa 2020.

NurPhoto/Getty Images

A estreia foi decepcionante. Los Ticos tiveram boas oportunidades para balançar as redes, mas foram derrotados pela Sérvia por 1 a 0.

A classificação ao Mundial 2018 veio com tranquilidade. Uma das melhores seleções na Concacaf – correspondente à América Central, Caribe e América do Norte, a Costa Rica entrou nas Eliminatórias apenas na quarta fase. Sorteada no Grupo B ao lado do Panamá, do Haiti e da Jamaica, liderou a chave com 16 pontos e avançou ao Hexagonal final. Foi o segundo colocado com 16 pontos e ficou atrás apenas do México. Ficou à frente do Panamá, de Honduras, dos Estados Unidos e de Trinidad e Tobago. Garantiu classificação direta à Copa.

A Costa Rica disputa a Copa do Mundo pela quinta vez em sua história (1990-2002-2006-2014-2018). O melhor desempenho veio quatro anos atrás. Com futebol surpreendente, superou um grupo difícil com Itália, Inglaterra e Uruguai – três campeões mundiais, passou pela Grécia nas oitavas de final e sucumbiu diante da Holanda nas quartas de final. Nos dois confrontos eliminatórios, as partidas se estenderam até os pênaltis. Em 15 jogos, cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas. Foram 17 gols marcados e 23 sofridos.

Para o jogo diante dos costarriquenhos, o técnico Tite não vai poder contar com o lateral-direito Danilo. Com lesão no quadril diagnosticada depois do último treino, o jogador do Manchester City fica de fora. Fagner, imediato reserva, vai fazer sua estreia na Copa do Mundo.

Na estreia, porém, faltou a vitória. Diante da Suíça, empate em 1 a 1. Philippe Coutinho abriu o marcador aos 20 minutos de jogo, mas Zuber empatou no começo da etapa final. Relembre os melhores momentos do jogo no vídeo abaixo.

A classificação para o Mundial 2018 veio com autoridade na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Em 18 partidas, 12 vitórias, cinco empates e uma derrota. Os 41 pontos colocaram a Amarelinha como uma das favoritas a conquistar o título, justamente pelo bom trabalho de Tite desde que chegou ao comando técnico.

Única seleção a ter conquistas em todas as competições profissionais e olímpicas, o Brasil é o maior vencedor das Copas e a única equipe a estar presente em todas as edições do Mundial. Sediou em 1950 e 2014. Venceu em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Foi vice em 1950 e 1998, terceira colocada em 1938 e 1978, quarta colocada em 1974 e 2014. Disputou 104 partidas, com 70 vitórias, 17 empates e 17 derrotas. Marcou 221 gols e sofreu 102.

Na classificação atual após um jogo disputado, a Sérvia lidera com três pontos ganhos. Brasil e Suíça dividem a segunda posição, com um ponto. A Costa Rica não pontuou e precisa somar pontos para não ser eliminada de forma antecipada.

O Grupo E é formado por Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia.

A Copa do Mundo disputada na Rússia é a 21ª edição do principal torneio da modalidade. Com cinco conquistas, o Brasil é o maior vencedor, seguidos por Itália e Alemanha (quatro), Argentina e Uruguai (dois), França, Inglaterra e Espanha (um). Pela primeira vez, o maior país do planeta sedia o evento.