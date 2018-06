Thiago Silva comenta choro de Neymar ao fim da partida: "Tirou peso das costas"

A vitória do Brasil sobre a Costa Rica nesta sexta-feira, em São Petesburgo, veio nos acréscimos e com muita emoção. Os gols foram marcados por Philippe Coutinho e Neymar. No fim da partida, o choro do atacante no centro do gramado chamou a atenção de todos e Thiago Silva foi um dos primeiros a ir em sua direção para ter uma conversa particular.

O capitão da equipe na partida ficou marcado pela mesma situação na Copa de 2014. Após uma classificação dramática nos pênaltis na fase mata-mata ele também foi as lágrimas e muitas pessoas viram o gesto como negativo para o líder da equipe, viram como um descontrole emocional. Para Thiago, a emoção é algo normal e ele revelou um conselho dado ao companheiro de PSG.

"Acho que tem que desabafar, tirou um grande peso das costas. Para o terceiro jogo vai estar mais tranquilo. (Chorar) faz bem, falei para ele; Chora mesmo, só você sabe o que passou para estar aqui nesta Copa", disse.

Thiago ainda exaltou a persistência do time brasileiro, que não desistiu e foi buscar o resultado positivo nos acréscimos do segundo tempo.

"Quando você ganha um jogo assim, no apagar das luzes, isso automaticamente te dá tranquilidade para o jogo seguinte, até porque estávamos fazendo uma excelente partida hoje. O gol insistia em não sair, bola passando raspando. Mas é o que o Tite fala, passar a responsabilidade para o goleiro adversário. O grande mérito dessa equipe foi não ter desistido em momento algum. Falamos: "Vamos até o final", comentou.

O camisa 2 ainda comentou um lance em que foi xingado por Neymar. Em atitude de fair play, devolveu a bola para a Costa Rica e acabou deixando o atacante irritado.

"Tenho ele como irmão mais novo, e procuro cuidar dele, dando conselhos. Hoje fiquei muito triste com ele. No momento que eu devolvi a bola, me xingou muito. Mas acho que estava certo, porque acho que estavam fazendo muita cera. Devolvi a bola, porque não seria aquela bola que faria a gente ganhar. Me sinto tranquilo em relação ao meu ato e fiquei muito triste com xingamento dele", finalizou.

Neymar não fala com a imprensa

O craque da Seleção Brasileira seria o grande destaque da zona mista para a centena de jornalista que aguardava a saída das equipes dos vestiários. Apesar disso, o camisa 10 brasileiro não quis falar com a imprensa presente no estádio mas se pronunciou através de sua conta pessoal no Instagram.

Veja a publicação na íntegra:

"Nem todos sabem o que passei pra chegar até aqui, falar até papagaio fala, agora fazer ... poucos fazem!! O choro é de alegria, de superação, de garra e vontade de vencer.

Na minha vida as coisas nunca foram fáceis, não seria agora né !!! O sonho continua, sonho não ... OBJETIVO !

Parabéns pela partida rapaziada, vocês são FODA."