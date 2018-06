Milton Cruz destaca ponto garantido pelo Figueirense fora de casa: "Subimos mais um degrau"

O Figueirense garantiu um empate, 1 a 1, fora de casa neste sábado (23) contra o Coritiba jogando no Couto Pereira pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Furacão garantiu seu ponto e segue no G-4 da competição, em 3º lugar com 21 pontos. O técnico Milton Cruz mostrou-se feliz com o resultado.

O Coritiba entrou em campo mais forte e buscando chances de abrir o placar. Pablo Thomaz, Guilherme Parede e Alisson Farias tiveram as melhores oportunidades, mas sem sucesso. Foi no finalzinho da primeira etapa, aos 45, que um chute cruzado de Alisson Farias após a sobra de Pablo Thomaz, resultou no gol

. Já no segundo tempo, os catarinenses passaram a pressionar mais e a garantir ótimas chances de empate. Ferrareis teve ótima chance aos 22 minutos, parando no goleiro Wilson. Não aguentado a pressão do Figueirense, o Coxa cedeu o empate. Maikon Leite, após entrar poucos minutos antes, chutou forte de fora da área, engolindo as redes. Durante os minutos finais, o Coritiba apenas tentou segurar o resultado. O placar final de 1 a 1 deixou o visitante no G-4, e tirando a chance do dono de casa de alncançar os quatro primeiros.

O técnico do Figueirense, Milton Cruz, analisou o jogo e a mudança de postura que resultou no empate do Figueira no segundo tempo. "O primeiro tempo não agredimos muito. Falei para eles que temos condições de ir para cima e ganhar. Mudei o posicionamento no intervalo. Melhoramos a saída de bola. Ganhamos mais qualidade" disse o treinador.

Ele também ressaltou a importância de garantir o ponto fora de casa. "Pontuar fora é importante, ainda mais contra o Coxa, difícil aqui, a torcida veio prestigiar. Sempre valorizo o grupo, quem entrou sabe o que tem que fazer, estão preparados. Temos que comemorar sim, o Coritiba vai tirar pontos de muita gente. Subimos mais um degrauzinho, agora em terceiro. É importante, no começo tivemos três jogos importantes, vencemos os três. Depois perdemos três. Agora nessa sequência de novo é sempre bom falar que não é porque perdemos três que estava tudo errado, não é porque não perdemos os últimos seis que está tudo certo", afirmou.

O Figueirense, em terceiro na tabela, tem pela frente a Ponte Preta no próximo sábado (30), no Orlando Scarpelli, pela 13ª rodada da Série B, às 18h. Já o Coritiba vai para o estádio Rei Pelé enfrentar o CSA, na sexta-feira (29) às 18h.