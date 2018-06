Corinthians anuncia Danilo Avelar para reforçar a defesa no restante da temporada

A última semana de junho começou com apresentação do elenco corinthiano após o recesso da Copa do Mundo. Além da presença da equipe do CT Joaquim Grava, Danilo Avelar, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (26) como novo reforço para a defesa alvinegra.

O lateral-esquerdo, que tem os direitos federativos ligados ao Torino, estava emprestado ao Amiens e assina contrato de empréstimo com a equipe alvinegra por um ano, até 30 de junho de 2019.

Na última temporada pela equipe francesa, Avelar atuou em 21 partidas pela Ligue 1, marcando apenas um gol e concedendo uma assistência.

Em seu Twitter oficial, o Corinthians confirmou a vinda de Avelar ao clube, que já havia realizado exames médicos desde a semana passada, mas só se apresentou depois que todo o elenco retornou aos trabalhos nesta semana.

O defensor chega para disputar vaga do Juninho Capixaba e Sidcley, ambos que já estão no clube desde o início do ano. Além de atuar como defensor, Danilo Avelar também pode atuar no meio de campo e também na ponta esquerda do gramado.

Visto a parada dos campeonatos e a mudança de fase nos torneios, o lateral já pode ser inscrito tanto na Libertadores, quanto na Copa do Brasil para reforçar a equipe paulista, que não vem apresentando uma campanha regular em 2018.