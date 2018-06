Primeiro reforço: Flamengo anuncia contratação do colombiano Fernando Uribe

Dez dias após o recesso para a Copa do Mundo ter início, o Flamengo anunciou o seu primeiro reforço nessa janela. O centroavante Fernando Uribe, 30 anos, estava no Toluca-MEX e virá sem custos ao Rubro-Negro, pois o vínculo com o clube mexicano estava perto do fim. De acordo com o repórter Vinicius Castro, do "UOL", o salário do jogador girará em torno de R$ 600 mil, nos três anos de contrato.

+ Volante Jonas deixa Flamengo rumo à Arábia Saudita

O colombiano será a primeira contratação de Carlos Noval, diretor executivo de futebol, na nova função, desde que assumiu após a saída de Rodrigo Caetano. O primeiro a cravar a contratação foi o jornalista colombiano Diego Rueda, da "Rádio Caracol".

Com características semelhantes a de Paolo Guerrero, Uribe foi um dos artilheiros do último Campeonato Mexicano, anotando 19 gols em 42 partidas. Na temporadas pelo Toluca, o atacante fez 119 partidas, e anotou 61 gols, obtendo uma média de 0,51 gol por partida.

Camisa 9 versátil, com boa movimentação dentro e fora da área, tendo como ponto forte o pivô e o jogo aéreo, o atleta passou por clubes colombianos, como Millonarios, Atlético Nacional e Deportivo Cali, além do Chievo-ITA. Além disso, Fernando Uribe também chegou a ser convocado para a Seleção Colombiana em 2010.

A chegada é uma reposição para as saídas de Felipe Vizeu e Vinicius Junior, e o colombiano disputará a titularidade com Henrique Dourado, que é um dos artilheiros do Flamengo no ano, mas não vem agradando os torcedores.