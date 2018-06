Novo reforço do Flamengo, Uribe tem média de gols ligeiramente superior à de Gignac no México

O Flamengo deve anunciar em breve o seu primeiro reforço para a sequência da temporada. Fernando Uribe, que estava no Toluca-MEX é desconhecido de boa parte dos rubro-negros, mas seus números indicam que sua passagem na equipe mexicana pode deixar seus novos torcedores esperançosos.

Em comparação com um dos principais atacantes do país, o francês André-Pierre Gignac, o colombiano leva vantagem nas médias de gol por partida, e por minuto jogado. Em compensação, o artilheiro francês marcou mais gols, nas mesmas três temporadas que Uribe, em solo mexicano.

Após arrebentar logo na estreia, anotando 35 gols, Gignac diminuiu o ritmo mas anotou 79 gols nas três temporadas pelo Tigres-MEX, em 152 partidas, tendo uma média de 0,51 gol por jogo. Ao todo, pela equipe mexicana, o craque francês disputou 12.716 minutos, e obteve uma média de um tento a cada 161 minutos.

Atacante francês chegou a ter seu nome ventilado no Flamengo (Foto: PEDRO PARDO/AFP/Getty Images)

Com uma passagem mais regular durante os anos no Toluca, Fernando Uribe anotou 61 gols em 117 jogos pelos Diabos Vermelhos, obtendo uma média de 0,52 tento por partida. Nessa passagem pela equipe mexicana, o atacante colombiano disputou 8.118 minutos, tendo uma média de um gol a cada 133 minutos.

Jogador Jogos Minutos em campo Gols marcados Gol por minuto Gol por jogo Fernando Uribe 117 8.118 61 1 gol / 133 minutos 0,52 André-Pierre Gignac 152 12.716 79 1 gol / 161 minutos 0,51

Com o novo reforço, o Flamengo praticamente se despede de Paolo Guerrero, que tem o contrato se encerrando em agosto, e já não contará mais com Felipe Vizeu, vendido para a Udinese-ITA. Uribe disputará a titularidade com Henrique Dourado e Lincoln, que corre por fora, mas tende a ser mais utilizado no calendário recheado de jogos no segundo semestre.