Apresentação de Marcelo Oliveira no Fluminense AO VIVO

O próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, que está paralisado para a disputa da Copa do Mundo, será em 19 de julho, no clássico carioca com o Vasco pela 13ª rodada.

Dentro de campo, o elenco do Fluminense foi liberado para um período de folga e só retorna aos trabalhos justamente nesta terça-feira. Assim, a diretoria cumpriu a promessa de apresentar um novo comandante antes de que a lacuna deixada por Abel prejudicasse a preparação do Tricolor.

Tendo ganho destaque com os dois vices do Coritiba na Copa do Brasil em 2011 e 2012, Marcelo Oliveira se consagrou mesmo em 2013 e 2014, quando levou o Cruzeiro ao bicampeonato brasileiro. No meio dos dois trabalhos uma rápida passagem pelo Vasco, na sua única experiência no futebol carioca como treinador, uma vez que jogou pelo Botafogo.

Marcelo Oliveira já teve uma série de conversas com Angioni, que foi um dos responsáveis pela sua contratação, e com os dirigentes tricolores, sendo informado de todo o cenário. O treinador foi orientando a trabalhar em conjunto com as categorias de base, já que o dinheiro para contratações de reforços é muito curto.

"Angioni tem muita experiência no futebol. Ele dá curso na CBF, tem ótimo currículo. As pessoas acham que ele é antiquado, mas não é. É atualizado. Conhece todo mundo. O Mário é um “player” do Fluminense. Prestou serviços ao clube. Não tenho nada contra ele. Gosto dele. Converso com ele. Nunca vou escolher um ou deixar de escolher porque é amigo ou não é amigo. Já me acusaram de fazer isso. Não existe. É um absurdo. Não posso definir um profissional assim. Tenho muito respeito ao Mário. E outra: Fernando Simone trabalhou com ele e também o contratei", disse.

Pedro Abad comentou em entrevista sobre a chegada do novo diretor de futebol.

A dupla terá a missão de tranquilizar o ambiente, abalado pela nada esperada saída de Abel Braga e por um cenário político conturbado. Isso sem falar na realidade financeira, que gera atrasos nos vencimentos do plantel.

Anunciado na última sexta-feira (22) como novo técnico do Fluminense, Marcelo Oliveira será apresentado nesta terça-feira (26), ao lado do diretor de futebol Paulo Angioni, que chega para a vaga deixada por Paulo Autuori.

Começa agora a transmissão em tempo real da entrevista coletiva que anunciará o novo treinador do Fluminense Marcelo Oliveira. A apresentação ocorrerá junto com a primeira coletiva do novo diretor de futebol Paulo Angioni no Centro de Treinamento Pedro Antônio, na Barra da Tijuca, no Rio.