Nathan Ribeiro deixa o Fluminense para atuar no futebol japonês

Após a saída de Luan Peres, que se transferiu para um time da Bélgica, mais um zagueiro está deixando o elenco Tricolor. Trata-se de Nathan Ribeiro, que irá atuar no futebol japonês. O Fluminense aceitou a proposta de empréstimo do Kashiwa Reysol.

O empréstimo terá duração de seis meses, podendo ser comprado ao final do contrato. O Fluminense receberá uma indenização do clube japonês.

Nathan Ribeiro chegou ao Fluminense por indicação de Paulo Autuori, que na época era o diretor executivo de futebol. O zagueiro veio do Al Rayyan, do Catar e o seu contrato com o Tricolor iria até o final de 2019.

O zagueiro de 28 anos chegou ao Tricolor no começo de maio e disputou apenas cinco partidas na equipe que era comandada pelo ex-técnico, Abel Braga, e inclusive foi titular em algumas vezes.

Com as saídas de Luan Peres e Nathan Ribeiro, o Tricolor agora contará com quatro zagueiros em seu elenco. São eles: Gum, Renato Chaves, Ibañez e Frazan. E o novo técnico do Fluminense, Marcelo Oliveira, anunciou em sua coletiva de apresentação que abandonará o esquema com três zagueiros.