Resultado Sérvia x Brasil na Copa do Mundo 2018 (0-2)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2018; seleções estão no Grupo E; jogo disputado no Spartak Stadium, em Moscou

Obrigado pelo prestígio e pela audiência! Até a próxima!

Acompanhe toda a cobertura em nossas redes sociais e no portal da VAVEL Brasil!

O adversário nas oitavas de final será o México. O tradicional duelo latino-americano será realizado às 11 horas da próxima segunda-feira (2), em Samara.

Brasil fica no lado da chave com Uruguai, Portugal, Argentina e França. Para conquistar o hexacampeonato, vai ser pedreira!

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO E



1) Brasil - 7 PG

2) Suíça - 5 PG

3) Sérvia - 3 PG

4) Costa Rica - 1 PG



Brasil e Suíça avançam às oitavas de final.

FIM DE JOGO! COSTA RICA 2-2 SUÍÇA!

93' FIM DE JOGO! DEU BRASIL! LÍDER E CLASSIFICADO ÀS OITAVAS DE FINAL!

92' Neymar tabela com Gabriel Jesus e recebe na área. Finaliza na saída de Stojković, que leva a melhor e defende.

91' Živković arrisca da entrada da área. Sem perigo ao gol de Alisson.

91' Jogo segue tranquilamente rumo ao seu final.

90' Três minutos de acréscimo.

88' ALTERAÇÃO SÉRVIA! Sai Mitrović e entra Jović.

88' Neymar recebe na esquerda, tenta finalizar, mas Milinković-Savić trava. Na sequência, nova tentativa do camisa 10 e Rukavina tira.

87' GOL DA SUÍÇA! 2 a 1 sobre a Costa Rica! Brasil segue líder do Grupo E.

85' Neymar avança e conduz a bola pelo meio. Toca de calcanhar para Willian. O meia tenta acionar na esquerda, mas Živković desvia e Neymar tenta completar com categoria. Stojković sai como goleiro de handebol e evita o gol.

84' Thiago Silva é o primeiro zagueiro brasileiro a marcar em duas Copas do Mundo.

Divulgação/Fifa

82' Willian é acionado na direita e cruza. Neymar bate de primeira e a bola sobe. Quase o terceiro!

81' ALTERAÇÃO SÉRVIA! Sai Kostić e entra Radonjić.

79' ALTERAÇÃO BRASIL! Sai Philippe Coutinho e entra Renato Augusto.

79' CAPACIDADE MÁXIMA DE NOVO! 44.190 torcedores no Spartak Stadium. Nos quatro jogos que sediou na Copa do Mundo 2018, esse foi o público.

78' Casemiro arrisca de longe e manda bem longe da meta.

77' Renato Augusto vem aí.

76' Sérvia completamente abatida após sofrer o segundo gol.

75' ALTERAÇÃO NA SÉRVIA! Sai Ljajić e entra Živković.

Divulgação/Fifa

73' Brasil troca passes e controla a partida. Cadencia o jogo.

72' Torcida animada grita 'olé'.

70' Escanteio cobrado. Filipe Luís arrisca da entrada da área e Stojković defende. Defesa da Sérvia afasta.

70' CARTÃO AMARELO! Mitrović, atacante da Sérvia, por reclamação com a arbitragem.

69' Neymar fez linda jogada. Avançou pela esquerda, cruzou para Philippe Coutinho. O camisa 11 recebe na entrada da área e bate travado. Escanteio para o Brasil.

68' Gol veio no momento certo. Sérvia pressionava, trocava passes, tinha boas chances. Brasil marca segundo e respira aliviado.

67' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!

Neymar cobra escanteio e Thiago Silva cabeceia na primeira trave para ampliar a vantagem brasileira!

66' Cobrança curta. Neymar cruza e Mitrović desvia.

66' Neymar recebe, vai para cima da marcação e a bola bate em Matić. Escanteio.

65' ALTERAÇÃO BRASIL! Sai Paulinho e entra Fernandinho.

64' Rukavina cruza, Mitrović sobe e cabeceia. Alisson defende.

63' Finalizações - Sérvia 6-5 Brasil

62' Fernandinho vai entrar!

62' Milinković-Savić recebe, passa pelo marcador e bate colocado. Mandou para fora.

61' Kolarov cruza com perigo e quase a bola entra.

61' Pressão da Sérvia em busca do empate. Brasil encurralado no campo defensivo.

60' Rukavina bate cruzado, Alisson espalma e Mitrović cabeceia nos pés de Thiago Silva. Alisson defende.

60' Kolarov lança por trás da zaga e Alisson sai do gol para afastar.

59' Todas as 32 seleções que disputaram a fase de grupos balançaram as redes. ATITUDE? CORRETÍSSIMA!

58' Rukavina bate cruzado e Alisson defende.

58' GOL DA COSTA RICA! Ticos deixam tudo igual em confronto com a Suíça e Brasil fica com dois pontos de vantagem na liderança da chave.

57' Willian cobra escanteio e a defesa da Sérvia afasta.

56' Contra-ataque brasileiro! Philippe Coutinho deu passe precioso para Neymar. O camisa 10 avança pela esquerda, entra na área e bate cruzado. Stojković defende. Escanteio.

55' Levantamento na área feito por Ljajić e Miranda afastou como pôde. Escanteio.

54' Posse de bola - Sérvia 45%-55% Brasil

52' Sérvia avança em contra-ataque. Milinković-Savić avança e rola para Ljajić dentro da área. Jogador se enrolou todo e defesa brasileira levou a melhor.

51' Willian avança pela direita e cruza. Defesa da Sérvia corta.

49' BOLETIM MÉDICO! Lateral-esquerdo Marcelo sentiu espasmo na coluna lombar em sua primeira arrancada no jogo. Foi medicado e se recupera bem. Mais informações detalhadas serão passadas pela equipe médica da Seleção Brasileira após o jogo.

47' CARTÃO AMARELO! Matić, meio-campo da Sérvia, por falta dura cometida sobre Gabriel Jesus.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Joey Leizerowitz/VAVEL Brasil

BANCO DE RESERVAS



SÉRVIA - Rajković e Dmitrović; Tošić, Milivojević, Spajić, Ivanović, Živković, Prijović, Rodić, Grujić, Radonjić e Jović;



BRASIL - Cássio e Ederson; Pedro Geromel, Marquinhos, Filipe Luís, Renato Augusto, Fernandinho, Fred, Taison e Roberto Firmino.

Brasil lidera o Grupo E com sete pontos ganhos, a mesma pontuação da Suíça, mas melhor no saldo de gols (3 a 2). Por enquanto, enfrenta o México nas oitavas de final.

46' FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

46' Paulinho avança pela direita e bate cruzado na direita. Stojković segura.

46' Neymar recebeu de Filipe Luís e arriscou no bico da área. Com efeito, assustou.

45' Dois minutos de acréscimo

43' Troca de passes - Sérvia 107-224 Brasil

43' Chutes ao gol - Sérvia 0-2 Brasil

42' Tadić puxa Neymar no campo de ataque e comete falta.

41' Ljajić cobra e defesa brasileira, bem posicionada, afasta.

40' Kostić avança pela esquerda e cruza. Willian chega no carrinho. Escanteio.

38' Ljajić cobra escanteio e Alisson novamente tira da área com um soco. Tadić emendou de primeira e mandou muito longe. Isolou.

37' Brasil retoma liderança do Grupo A, com sete pontos ganhos, e saldo de gols melhor que o da Suíça.

35' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!

Perfeito lançamento de Philippe Coutinho para Paulinho. O meia entra na área e encobre o goleiro Stojković com o bico da chuteira. Que categoria! GOLAÇO! Brasil na frente!

33' Tadić recebe passe na área e cruza para Mitrović. O atacante tenta de puxeta, mas manda por cima da meta.

32' CARTÃO AMARELO! Ljajić, meio-campo da Sérvia, por falta cometida em Neymar.

32' Duas faltas duras cometidas pela Sérvia. Gabriel Jesus foi derrubado no campo de defesa e nada foi marcado. Na sequência, Ljajić chegou junto e cometeu falta em Neymar.

31' Falta cobrada na área e defesa brasileira afasta.

30' GOL DA SUÍÇA! Dzemaili abre o placar e sai na frente em duelo contra a Costa Rica.

30' Thiago Silva levanta demais o pé e acerta o marcador.

29' Neymar cobra escanteio curto, Coutinho troca passes na meia-lua e Sérvia consegue afastar o perigo.

28' Gabriel Jesus recebe sozinho de Neymar. Entra na área, deixa Veljković no chão e chuta. Defesa trava com carrinho e evita finalização.

28' Jogo de muito contato. Poucas chances e muita troca de passes no meio de campo.

27' Fagner avançou com velocidade do campo de defesa e tocou para Philippe Coutinho. O meia tocou para Neymar. Sozinho na esquerda, o brasileiro escorregou e não conseguiu dar sequência ao lance.

26' Gabriel Jesus retorna a campo.

25' Gabriel Jesus sente dores no pé esquerdo e recebe atendimento médico no gramado.

24' Boa jogada individual do Neymar. O camisa 10 toca para Gabriel Jesus. Depois de bate-rebate e disputa intensa, Neymar fica com a bola e finaliza com perigo. Stojković faz providencial defesa;

23' Na outra partida da chave, Costa Rica e Suíça empatam sem gols. Acompanhe simultaneamente a cobertura aqui

22' Posse de bola - Sérvia 46%-54% Brasil

21' Ljajić cobra e Alisson afasta com um soco.

20' Kostić recebe com liberdade pela esquerda. Fagner corta. Escanteio.

19' Escanteio cobrado de maneira curta. Thiago Silva lança para Neymar pelo alto, mas defesa da Sérvia leva a melhor.

19' Troca de passes na direita. Fagner, Willian e Paulinho. O meia cruza e a defesa afasta. Escanteio.

17' Philippe Coutinho lança em velocidade para Paulinho, mas Stojković sai para fazer a defesa.

15' Neymar avança pela esquerda e toca para o meio. Willian é acionado na direita, avança e cruza mal.

15' Cruzamento na área. Mitrovic divide com Miranda e a zaga brasileira leva a melhor.

14' Kolarov cobra e a Sérvia não aproveita. Brasil leva a mellhor.

14' Kolarov arrisca da intermediária. A bola bate em Casemiro e sai. Escanteio.

13' Brasil começou no ataque. Sérvia melhorou um pouco. Jogo fica concentrado no meio. Equilibrado até aqui.

12' Marcelo vai aos vestiários com dificuldade para andar. Preocupa mais ainda.

11' Bola na área após cobrança de falta e Alisson sai e tira com um soco.

11' Fagner derruba Kostić. Falta para a Sérvia.

11' Brasil chega no ataque, volta, roda a bola e não consegue ser efetivo no ataque

10' Gabriel Jesus é lançado em velocidade, mas Stojković sai para defender.

10' Marcelo saiu por lesão muscular. Preocupa para a sequência da Copa.

9' ALTERAÇÃO NO BRASIL! Sai Marcelo e entra Filipe Luís.

8' Marcelo fala algo com a comissão técnica. Não se sente bem. Filipe Luís no aquecimento.

6' Cruzamento na área. Thiago Silva sobe e tira. Arbitragem marca falta de ataque.

5' Tadić faz bela jogada individual, passa por Marcelo, mas Paulinho chega junto e vence disputa na área. Miranda completa e afasta.

3' Gabriel Jesus recebe completamente impedido e a arbitragem não marca. O centroavante bate na saída de Stojković, que leva a melhor na primeira. Na sequência, Jesus tenta e Neymar completa para fora.

1' Neymar arranca pelo meio e toca para Philippe Coutinho na meia-lua. O camisa 11 chuta e a bola acertou Gabriel Jesus, em posição irregular. Lance parado.

1' Neymar dá a primeira caneta no marcador.

UNIFORMES TRADICIONAIS



Sérvia - predominantemente vermelho;

Brasil - camisa amarela, calção azul e meiões brancos.

COMEÇA O JOGO DO BRASIL!

14:59 VAI ROLAR A BOLA!

14:57 Torcida brasileira canta toda a primeira parte do hino brasileiro. Deixou melodia criada pela Fifa no chinelo.

14:55 Execução dos hinos nacionais

14:53 Equipes entram em campo

14:50 Seleções vão entrar em campo dentro de alguns minutos.

14:45 Miranda será o capitão da Seleção Brasileira neste jogo contra a Sérvia. É o 50º jogo do zagueiro com a camisa da Amarelinha.

14:40 Jogadores da Sérvia encerram trabalho de aquecimento.

14:35 Jogadores do Brasil encerram trabalho de aquecimento.

Boa tarde! O jogo Brasil x Sérvia ao vivo começará às 15 aqui na VAVEL Brasil, fique ligado!

14:15 Seleções entram em campo para o trabalho de aquecimento.

14:10 O Brasil está escalado com Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Paulinho e Casemiro; Willian, Philippe Coutinho e Neymar; Gabriel Jesus.

14:05 A Sérvia vai a campo com Stojković; Rukavina, Milenković, Veljković e Kolarov; Matić e Milinković-Savić; Tadić, Ljajić e Kostić; Mitrović.

14:00 As equipes já divulgaram as escalações iniciais para o confronto.

13:55 Desde a Copa de 1974, o Brasil não encerra a fase de grupos sem gols dos seus centroavantes. Na Copa 2018, Gabriel Jesus e Roberto Firmino ainda não balançaram as redes e tentam contribuir de maneira mais efetiva para um triunfo do Brasil.

13:50 A Suécia venceu o México por 3 a 0 e terminou na liderança do grupo pelo saldo de gols. Os mexicanos avançaram por causa da vitória da Coreia do Sul sobre a Alemanha por 2 a 0. Atuais tetracampeões mundiais, os germânicos foram eliminados pela primeira vez na Copa do Mundo. O pior vexame da história.

13:45 Os adversários dos classificados do Grupo E às oitavas de final são Suécia e México. As duas equipes avançaram na última rodada como melhores colocados do Grupo F.

13:40 A Sérvia também apenas depende das próprias forças. Precisa fazer sua parte. Se vencer, avança. Se empatar ou se perder, sai do Mundial.

13:35 O Brasil depende apenas das próprias forças para conseguir a classificação às oitavas de final. Líder do grupo E com quatro pontos, a Amarelinha segue no Mundial com um simples empate. Se vencer, termina a primeira fase na liderança da chave.

13:30 Fora da Copa do Mundo por lesão nos ligamentos do joelho, o lateral-direito Daniel Alves visitou a delegação brasileira, conversou com os atletas e comissão técnica e deu apoio para o último jogo do Brasil na primeira fase.

Na história dos confrontos Brasil x Sérvia – inclusive como Iugoslávia, foram 19 jogos. São dez vitórias brasileiras, sete empates e apenas dois triunfos europeus. Como nação independente, foi apenas um amistoso e um triunfo tupiniquim. O Brasil se preparava para a Copa 2014 e recebeu a Sérvia no Morumbi, em São Paulo/SP. Venceu por 1 a 0.

A Copa de 1978 foi a última que o Brasil terminou a primeira fase sem ser líder do grupo. A equipe foi eliminada na fase de grupos pela última vez em 1966, um dos piores desempenhos.

A arbitragem será comandada por uma equipe do Irã. Alireza Faghani será o árbitro principal, enquanto os assistentes serão Reza Sokhandan e Mohammadreza Mansouri. A partida encerra o Grupo E. Vale classificação às oitavas de final da Copa do Mundo 2018!

O jogo Sérvia x Brasil ao vivo será disputado no Spartak Stadium, em Moscou. Com capacidade para 44.190 torcedores, é considerada uma arena multiuso. Recebeu quatro jogos da Copa das Confederações em 2017 e sedia a quarta partida da Copa do Mundo (Argentina 1-1 Islândia, Polônia 1-2 Senegal e Bélgica 5-2 Tunísia). Todos esses jogos tiveram lotação máxima.

O técnico Tite não poderá contar com dois jogadores no jogo Sérvia x Brasil ao vivo hoje. O lateral-direito Danilo segue em recuperação de uma lesão no quadril e deve estar apto às oitavas de final, se a classificação for obtida. O meia Douglas Costa sentiu problemas na coxa após a vitória contra a Costa Rica e foi imediatamente vetado pelo departamento médico.

O alívio veio apenas nos acréscimos do jogo contra a Costa Rica. Com gols de Philippe Coutinho e Neymar, os pentacampeões mundiais venceram por 2 a 0 e assumiram a liderança do Grupo E.

Na estreia, porém, faltou a vitória. Diante da Suíça, empate em 1 a 1. Philippe Coutinho abriu o marcador aos 20 minutos de jogo, mas Zuber empatou no começo da etapa final. Relembre os melhores momentos do jogo no vídeo abaixo.

A classificação para o Mundial 2018 veio com autoridade na disputa das Eliminatórias Sul-Americanas. Em 18 partidas, 12 vitórias, cinco empates e uma derrota. Os 41 pontos colocaram a Amarelinha como uma das favoritas a conquistar o título, justamente pelo bom trabalho de Tite desde que chegou ao comando técnico.

Única seleção a ter conquistas em todas as competições profissionais e olímpicas, o Brasil é o maior vencedor das Copas e a única equipe a estar presente em todas as edições do Mundial. Sediou em 1950 e 2014. Venceu em 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Foi vice em 1950 e 1998, terceira colocada em 1938 e 1978, quarta colocada em 1974 e 2014. Disputou 106 partidas, com 71 vitórias, 18 empates e 17 derrotas. Marcou 224 gols e sofreu 103.

A classificação antecipada poderia vir no confronto de muita rivalidade diante da Suíça. A Sérvia abriu vantagem no começo da partida, mas cedeu a virada por 2 a 1 nos minutos finais e perdeu a liderança do Grupo E.

A estreia na Copa 2018 aconteceu diante da Costa Rica. Com uma perfeita cobrança de Kolarov, vitória sobre os costarriquenhos por 1 a 0.

A classificação ao Mundial da Rússia veio com a primeira colocação no Grupo D das Eliminatórias Europeias. Ao lado de Irlanda, de País de Gales, da Áustria, da Geórgia e da Moldávia, somou 21 pontos. A vaga foi confirmada na última rodada, com triunfo simples sobre a Geórgia.

Com a independência de Montenegro, passou a atuar nas competições europeias e mundiais como Sérvia. Garantiu classificação à Copa 2010, mas não obteve sucesso para estar no Brasil. A equipe tenta melhorar o horrível desempenho com a primeira classificação aos duelos eliminatórios após se tornar país independente.

A Sérvia participou da maioria das Copas do Mundo que disputou como Iugoslávia e ficou na quarta posição em 1962, quando o Brasil conquistou o bicampeonato. Com o fim do país e o consequente desmembramento, participou da Copa 2006 como Sérvia e Montenegro e teve péssimo desempenho. Foi a pior equipe da competição.

Na classificação da chave, o Brasil lidera com quatro pontos ganhos. A Suíça tem a mesma pontuação, mas menor saldo de gols (2 a 1). A Sérvia briga pela classificação às oitavas de final com três pontos. Sem chances de classificação, a Costa Rica não pontuou nos dois jogos disputados e entra em campo para cumprir tabela.

O Grupo E é formado por Brasil, Suíça, Costa Rica e Sérvia.