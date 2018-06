Herdando camisa 20 de Vinicius Jr., Uribe é apresentado no Flamengo esperando ser goleador

Enquanto as emoções da Copa do Mundo rolavam na Rússia, o Flamengo apresentou o seu primeiro reforço para a sequência da temporada, no Ninho do Urubu. Fernando Uribe deu sua primeira entrevista como atleta do Rubro-Negro, e agradeceu a recepção dos novos companheiros:

"As primeiras impressões foram positivas. Todos os meus companheiros me receberam muito bem. O pouco que vi da torcida também foi positivo e estou muito feliz por chegar no melhor do Brasil. Tenho muita mobilidade no ataque e me dou bem com os companheiros de time. Gosto bastante de marcar e o gol é o que sempre busco dentro dos jogos. Quero ser goleador e cumprir a expectativa que com a instituição que confiou em mim", afirmou.

Para ser o artilheiro que a torcida espera, Uribe primeiro terá que superar a concorrência de Henrique Dourado, atual titular da posição. Mas segundo o novo camisa 20, que pegou a camisa após a saída de Vinicius Junior para Madri, a competição entre os dois será boa:

"Foi uma conversa normal e ele foi um dos que melhor me recebeu. Tem muita qualidade e foi o goleador do ano passado. Será uma boa disputa e os dois vão melhorar para o bem da equipe", destacou o atacante.

Bandeira e Noval ao lado do primeiro reforço para a sequência da temporada (Foto: Gilvan de Souza/ Flamengo)

Sem jogar desde que acabou o Campeonato Mexicano, onde foi vice-campeão com o Toluca, o novo reforço destacou que vinha fazendo trabalhos físicos e que está a disposição para ser escalado quando Maurício Barbieri desejar:

"O campeonato no México terminou dia 20 de maio, mas eu vinha fazendo alguns trabalhos durante esse tempo. Estou à disposição e quem vai ver o melhor momento para me colocar é a comissão técnica. Me sinto muito bem, porém a decisão final é deles".

Quarto colombiano no elenco, ao lado de Gustavo Cuéllar, Orlando Berrio e Marlos Moreno, Uribe destacou o auxílio que os três darão nessa adaptação, pois são referências no país, e espera aprender rapidamente a falar português:

"Eles vão me ajudar muito. Todos são de qualidade e jogam há muito tempo aqui no clube. São respeitados e isso vai facilitar a minha adaptação. Minha intenção é aprender o idioma o mais rápido possível para me dar bem com os companheiros".

A provável estreia de Uribe será contra o São Paulo, no dia 18 de julho, no Maracanã. A partida será a primeira do Flamengo após a pausa para o Mundial na Rússia. O Rubro-Negro é o líder isolado do Brasileirão com 27 pontos, quatro a mais que o Tricolor paulista.