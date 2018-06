Fluminense negocia e está próximo de acertar com atacante Luciano, ex-Corinthians

Após a saída dos zagueiros Luan Peres e Nathan Ribeiro, e a chegada de Digão, agora o Fluminense direciona suas atenções para o ataque. O Tricolor encaminhou a contratação do meia-atacante Luciano, que defendia o Panathinaikos, da Grécia e já atuou pelo Corinthians. A informação é do site "Globoesporte.com" e foi confirmada pele reportagem da VAVEL Brasil.

As negociações começaram antes mesmo da chegada de Paulo Angioni para assumir o cargo de diretor executivo de futebol. Ele chegaria para reforçar um setor que até então só contava com Sornoza, o de um meia de criação.

Apesar de ter sido um dos destaques do Corinthians na temporada de 2015, no Panathinaikos sua passagem não foi muito boa. Recentemente, ele ingressou com uma ação na Fifa em razão de três meses de salários atrasados. Os empresários do jogador também alegam não ter recebido toda a quantia combinada com os gregos. Além disso, Luciano teve a segunda lesão importante de joelho e perdeu cinco meses da temporada.

Como se trata de uma negociação internacional, se for mesmo oficializada, o Fluminense só poderá inscrever o jogador durante o período da janela, entre 16 de julho e 15 de agosto.

Além do Corinthians, Luciano, de 25 anos, tem passagens por outros clubes brasileiros, sendo eles Atlético-GO, clube onde começou, e Avaí. No time paulista, fez parte do elenco campeão brasileiro em 2015.