Guarani sai na frente, mas cede empate para lanterna Boa Esporte

O Guarani empatou com o Boa Esporte, em 1 a 1, nessa sexta-feira (29), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados apenas na segunda etapa, por Rafael Longuine e Manoel.

Esse resultado é o quarto empate seguido da equipe alviverde, que continua na nona posição com 17 pontos. Já o Tricolor de Varginha completou seis jogos sem vencer, permanecendo na lanterna da competição.

A partida começou com pressão do time mandante. Com três minutos, Denner fez a primeira finalização do jogo, um chute de longe que foi defendido por Fabrício. Aos 11, Bruno Nazário tentou novamente para o Bugre, mas acabou isolando.

O Boa respondeu 4 minutos depois, após um levantamento de Alyson para a área, o zagueiro bugrino Kevin acabou desviando de cabeça e por pouco não marcou contra, encobrindo o goleiro Georgemy.

Aos 28, Rafael Longuine desperdiçou uma boa chance . Depois de cruzamento rasteiro para área, o meia recebeu livre e acertou um chute de primeira, mas a bola bateu em cima de Caíque e foi pra fora.

Com 74% de posse de bola, o Guarani trocou passes sem problemas no setor ofensivo, mas encontrou dificuldades em acertar a meta. Durante a primeira etapa foram oito chutes no total, mas apenas um em direção ao gol.

Após o intervalo, o time bugrino continuou atacando. Com dois minutos, Rafael Longuine recebeu lançamento de Bruno Nazário e ficou de frente com o goleiro Fabrício, mas acabou escorregando e perdendo uma boa oportunidade.

Aos 13, Kevin cruzou e Rafael Longuine se adiantou a zaga, chutando na saída o goleiro e abrindo o placar para a equipe campinense.

O zagueiro Edson Silva, por pouco, não fez o segundo. Com 22 minutos, após Caíque não conseguir afastar um levantamento, o camisa 4 cabeceou livre na pequena área, obrigando Fabrício a fazer uma boa defesa.

O Boa Esporte tentou responder logo na sequência. Aos 24, depois de uma cobrança de escanteio, Daniel Cruz subiu sozinho e desviou de cabeça, passando perto do gol.

Com 41 minutos, o tricolor mineiro conseguiu o empate com gol do estreante Manoel. O atacante, que entrou no lugar de Felipe Alves, marcou de cabeça após cobrança de falta de Bruno Tubarão.

Pela próxima rodada da campeonato, o Guarani enfrenta o Oeste, na próxima quinta-feira (5), na Arena Barueri, em São Paulo. Um dia antes, o Boa Esporte visita o Atlético-GO no Estádio Olímpico, em Goiânia.